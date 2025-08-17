HUT ke-80 RI, Kadinsos Kabupaten Bogor Kunjungi Veteran Mantan Anak Buah Presiden Prabowo

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Maruf (kiri) memberikan sembako kepada veteran dalam rangka HUT ke-80 RI.(Dok Dinsos Kabupaten Bogor )

SEBAGAI simpati dalam memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor bersama Karang Taruna Kecamatan Sukaraja menyambangi kediaman veteran, Jumat (16/8) malam.



Kunjungan diawali dengan silaturahmi di rumah M. Ali Punsu, seorang veteran di Kampung Kaum pandak, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong. Kemudian melanjutkan kunjungan ke rumah Sapari, veteran lainnya di Kampung Darmais, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.



Keduanya merupakan veteran yang pernah bertugas pada tahun 1975 dalam Operasi Seroja di Timor-Timur. Saat itu, mereka berada di bawah komando Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto.



Momen haru tampak saat berkunjung ke rumah Sapari yang bercerita soal bagaimana perjuangan Probowo Subianto saat bertugas dalam operasi Seroja di Timor-Timur. Sapari mengungkap bagaimana kepemimpinan Prabowo saat memimpin perang Seroja.



"Kalau pimpinan lain ngumpet di tank baja, kalau Pak Prabowo maju terus serang," kata Sapari .



Sapari juga mengatakan dirinya sudah pernah bertemu dengan Prabowo dan mengucap syukur mantan komandannya itu saat ini sudah menjadi Presiden RI.



"Alhamdulillah saya diundang dan bertemu dan Pak Prabowo masih inget sama Sapari," ujarnya sambil meneteskan air mata.



Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Maruf, mendengarkan langsung kisah perjuangan para veteran dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, pihaknya juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan uang kadeudeuh.



Farid mengatakan, kunjungan ini merupakan bentuk penghargaan atas jasa para veteran sekaligus mempererat ikatan antara generasi muda dengan pejuang bangsa.



“Kunjungan ini tidak hanya untuk mengenang jasa para veteran, tetapi juga menumbuhkan ikatan ideologis dan sosiologis antara generasi muda sekarang dengan mereka yang telah berjuang menjaga kedaulatan bangsa,” ungkapnya.



Para veteran pun menyampaikan rasa syukur sekaligus keluh kesah terkait kehidupan mereka yang masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. (E-4)