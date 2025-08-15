Polres Garut Tangkap Penanam Ganja di Dalam Rumah

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
SATUAN Reserse Narkoba Polres Garut berhasil mengungkap dan menangkap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja.
Pelaku berinisial IN, 32, warga Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 125 batang pohon ganja dan 23,26 gram daun ganja kering siap konsumsi.
Kasat Narkoba Polres Garut Ajun Komisaris Usep Sudirman mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat adanya transaksi yang dilakukan oleh pelaku. Anggotanya kemudian melakukan penyelidikan.
Setelah diintai, pelaku ditangkap di Desa Mekarjaya. Polisi pun langsung melakukan pengembangan.
"Kami berhasil menangkap pelaku. Di rumah pelaku ditemukan tanaman ganja sebanyak 125 batang dan 23,26 gram daun ganja kering siap diedarkan," katanya, Jumat (15/8).
Usep menambahkan dalam pemeriksaan, pelaku mengaku sudah tiga kali menanam ganja. Sejak Agustus 2023, dia telah memanen empat kali untuk dikonsumsi sendiri dan dijual ketika ada pesanan.
"Kami akan mendalami keterangan pelaku berkaitan dengan ganja yang dijual kepada pemesan. Sebelumnya pelaku kukuh menyatakan ganja hanya dikonsumsi sendiri," tandasnya.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 111 ayat (1) dan atau ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Gempa bumi akibat pergerakan Sesar Lembang dengan magnitudo 1,8 terjadi pada Kamis (14/8), pada pukul 16.13 WIB.
Saat ini terdapat sekitar 500 kilometer jalan kabupaten yang rusak. Seluruh jalan rusak di 31 kecamatan itu ditargetkan akan rampung dan mulus diperbaiki dalam tiga tahun ke depan
KAI Cirebon telah menyiapkan sebanyak 2.560 tiket tambahan jelang libur panjang akhir pekan.
Rapat itu menjadi momentum penegasan dukungan Kota Bandung terhadap kemerdekaan Palestina
Modus operandinya, para tersangka mengganjal mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi.
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, menerapkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Layanan tersebut mulai berlaku pada 14 Agustus 2025 di wilayah Jabodetabek. Setelah itu akan paralel ke daerah lainnya di pulau Jawa dan semua kota serta kabupaten di Indonesia
Artinya, lahan tersebut belum memiliki legalitas kepemilikan yang pasti dan statusnya masih kosong dalam peta kawasan hutan.
Desa Cisande merupakan salah satu desa binaan Rumah Zakat yang telah mengalami transformasi signifikan melalui program Desa Berdaya
Bendera raksasa 800 meter persegi itu bukan sekadar kain, melainkan simbol perjuangan, keberanian, dan cinta Tanah Air yang terus menyala.
UMKM berperan sangat penting dalam menjaga perekonomian nasional
Tenda sederhana yang hanya beratap terpal bekas pembongkaran warung diisi oleh Nur, 60, beserta suami, anak dan sanak saudaranya
Pelaksanaan gebyar dipusatkan di Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kamis (14/8). Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mencanangkan gerakan itu.
Tidak ada korban jiwa, tapi jalan penghubung antar Kecamatan tertutup materil tanah longsor dan pohon tumbang
Kami tidak pernah diajak berdiskusi terkait penertiban pembongkaran bangunan disepanjang wilayah Ciater.
Bendera berukuran 12 x 8 meter itu sukses dikibarkan pada ketinggian 200 meter oleh Paskibra dibantu 10 tim komunitas dan organisasi pecinta alam
Kegiatan GPM merupakan tindak lanjut program nasional untuk menjaga ketersediaan pangan, menstabilkan harga, serta mendukung ketahanan pangan di tengah masyarakat.
