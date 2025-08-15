Pos Indonesia Kerja Bareng Shopee Luncurkan Layanan COD PosAja! Dukung Ekonomi Nasional

Petugas PosAja! menyerahkan barang COD yang dipesan konsumen di Shopee.(DOK/POSIND)

BERAGAM layanan terus diberikan PT Pos Indonesia (Persero) untuk masyarakat. Yang terbaru, perusahaan BUMN ini menghadirkan Cash on Delivery (COD) PosAja! di platform e-commerce Shopee.

Layanan tersebut mulai berlaku pada 14 Agustus 2025 di wilayah Jabodetabek. Setelah itu akan paralel ke daerah lainnya di pulau Jawa dan semua kota serta kabupaten di Indonesia.

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Tonggo Marbun, menjelaskan bahwa peluncuran COD PosAja! di Shopee merupakan langkah strategis perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelaku usaha, khususnya UMKM. Tujuannya memperluas jangkauan pasar mereka ke seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga : Pos Indonesia Luncurkan PosAja UMKM, Tonggak Inovasi dan Digitalisasi

“Shopee merupakan mitra strategis kami. Kami senang bisa memberikan pilihan layanan COD bagi pengguna Shopee. Melalui kemitraan ini, kami ingin memastikan pelaku usaha, dari kota besar hingga daerah terpencil, dapat memanfaatkan layanan COD PosAja! yang mudah, aman, dan cepat untuk mengembangkan pasar dan meningkatkan penjualan,” ujarnya, di Bandung, Jumat (15/8).

Pos Indonesia juga telah memastikan kesiapan armada dan infrastruktur agar layanan COD dapat berjalan optimal sejak hari pertama.

Menurut Tonggo, layanan COD PosAja! di Shopee menawarkan sejumlah keunggulan yang memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Pertama, jangkauan luas yang mencakup seluruh Indonesia, memungkinkan penjual untuk mengirimkan barang hingga ke pelosok negeri tanpa khawatir tentang keterbatasan layanan.

Baca juga : Vidio Gandeng Shopee Luncurkan Inovasi Periklanan Digital

Kedua, garansi pengiriman tepat waktu, yang memastikan barang tiba sesuai jadwal dan uang hasil penjualan segera masuk ke rekening penjual. Ketiga, tingkat keamanan dan kepercayaan yang tinggi, karena paket dikirim dengan prosedur ketat untuk menjamin barang sampai ke tangan pembeli dalam kondisi baik.

"Kami paham bahwa bagi pengusaha UMKM, kecepatan perputaran uang dan jangkauan pasar adalah kunci kesuksesan. Melalui COD PosAja!, kami ingin memberikan kesempatan yang sama bagi setiap penjual di Shopee, baik di kota besar maupun di desa, untuk meningkatkan penjualannya," tambahnya.

Selain itu, integrasi COD PosAja! di Shopee akan memperkuat posisi Pos Indonesia sebagai perusahaan jasa kurir nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren belanja online. Pos Indonesia terus melakukan transformasi digital agar dapat bersaing dengan pemain logistik lain, sekaligus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

“Peluncuran ini hanyalah langkah awal. Kami akan terus berinovasi, memperluas kolaborasi dengan berbagai platform e-commerce, dan meningkatkan kualitas operasional kami,” kata Tonggo.



Majukan pengusaha lokal



Sementara itu, Director of Business Partnership Shopee Indonesia, Daniel Minardi menyambut baik integrasi COD dari Pos Indonesia ke dalam platform Shopee.

“Pos Indonesia merupakan salah satu mitra strategis Shopee dalam memberikan pilihan layanan pengiriman berkualitas baik bagi pengguna kami. Kerja sama strategis dalam menghadirkan layanan COD PosAja selaras dengan komitmen kami untuk terus mendorong kemajuan pengusaha lokal, termasuk UMKM.” ujarnya.

Dengan meningkatnya penjualan UMKM, perputaran ekonomi di berbagai daerah dapat lebih bergairah. Hadirnya layanan ini diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.

"Jangkauan layanan Pos Indonesia akan membantu kami memberi pengalaman belanja yang lebih mudah melalui metode pengiriman COD, sekaligus memperkuat dukungan kepada UMKM dan mitra lokal," tambah Daniel.

Dia berharap, kerja sama ini dapat disambut baik oleh pengguna Shopee.