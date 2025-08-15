Daerah Lain Naikkan PBB, Kabupaten Sukabumi Terapkan Pengurangan dan Berikan Bonus

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, menerapkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Bahkan, pemerintah daerah setempat memberikan bonus hingga hadiah umrah bagi wajib pajak yang taat membayar PBB-P2.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan beberapa pemerintah daerah yang malah menaikkan PBB. Salah satunya terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang kemudian memicu polemik hingga berujung kerusuhan.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengatakan kebijakan program ini merupakan bentuk layanan kepada masyarakat. Kebijakan pengurangan PBB-P2 dilakukan melalui Program Tebus Murah.
"Program Tebus Murah yaitu pengurangan pokok PBB-P2 serta pembebasan atas sanksi administratif," kata Asep Japar, Jumat (15/8).
Namun, syaratnya masyarakat harus membayar PBB-P2 tahun ini. Artinya, bagi wajib pajak yang melunasi PBB-P2 pada tahun ini, maka tunggakkan PBB pada periode 1994-2012 akan dibebaskan dari denda dan tarif pokoknya dipotong sebesar 100% alias gratis.
Sementara itu, wajib pajak yang menunggak PBB-P2 pada periode 2013-2019 akan diberikan pengurangan pembayaran sebesar 50%. Sedangkan bagi wajib pajak yang menunggak PBB pada periode 2020-2021 diberikan kebijakan bonus pengurangan sebesar 40%.
Bagi penunggak PBB-P2 pada 2022 diberikan pengurangan sebesar 30%, bagi penunggak pada 2023 diskonnya sebesar 20%, dan yang menunggak pada 2024 diberikan diskon sebesar 10%.
"Program pengurangan dan bonus PBB-P2 ini berlaku hingga 30 September 2025," tuturnya.
Asep menyebut, pemerintah daerah tak ingin menyulitkan masyarakat, terutama pada hal menyangkut pembayaran pajak daerah. Asep memilih melakukan langkah inovatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak
"Saya tidak ingin menyulitkan masyarakat. Semoga upaya ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun kesadaran untuk membayar pajak," pungkasnya. (BB/E-4)
Layanan tersebut mulai berlaku pada 14 Agustus 2025 di wilayah Jabodetabek. Setelah itu akan paralel ke daerah lainnya di pulau Jawa dan semua kota serta kabupaten di Indonesia
Artinya, lahan tersebut belum memiliki legalitas kepemilikan yang pasti dan statusnya masih kosong dalam peta kawasan hutan.
Desa Cisande merupakan salah satu desa binaan Rumah Zakat yang telah mengalami transformasi signifikan melalui program Desa Berdaya
Bendera raksasa 800 meter persegi itu bukan sekadar kain, melainkan simbol perjuangan, keberanian, dan cinta Tanah Air yang terus menyala.
UMKM berperan sangat penting dalam menjaga perekonomian nasional
Tenda sederhana yang hanya beratap terpal bekas pembongkaran warung diisi oleh Nur, 60, beserta suami, anak dan sanak saudaranya
Pelaksanaan gebyar dipusatkan di Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kamis (14/8). Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mencanangkan gerakan itu.
Tidak ada korban jiwa, tapi jalan penghubung antar Kecamatan tertutup materil tanah longsor dan pohon tumbang
Kami tidak pernah diajak berdiskusi terkait penertiban pembongkaran bangunan disepanjang wilayah Ciater.
Bendera berukuran 12 x 8 meter itu sukses dikibarkan pada ketinggian 200 meter oleh Paskibra dibantu 10 tim komunitas dan organisasi pecinta alam
Kegiatan GPM merupakan tindak lanjut program nasional untuk menjaga ketersediaan pangan, menstabilkan harga, serta mendukung ketahanan pangan di tengah masyarakat.
Gastronomi bisa menjadi daya tarik wisata, bahkan menjadi diplomasi untuk ekonomi kreatif
Kampanye ini hadir dengan pendekatan yang lebih interaktif, partisipatif, dan dekat dengan komunitas
Bukan sekadar selembar kertas, Prangko Seri “Para Pendiri Bangsa” adalah pesan dari masa lalu untuk generasi masa depan.
Yenny berharap EISCC bisa melahirkan atlet panjat tebing berkaliber nasional dan internasional.
Kerja sama berfokus pada pemanfaatan minyak kacang sacha inchi sebagai sumber alami omega 3, 6, dan 9.
Aksi itu merupakan respon dari kejahatan genosida yang semakin gencar dilakukan oleh zionis Israel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved