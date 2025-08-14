Korban Penggusuran Bangunan Liar Ciater Tinggal di Tenda Darurat

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
SATU keluarga korban penggusuran bangunan liar (bangli) di sepanjang Jalan Tangkuban Parahu, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, terpaksa tinggal di tenda darurat.
Tenda sederhana yang hanya beratap terpal bekas pembongkaran warung diisi oleh Nur, 60, beserta suami, anak dan sanak saudaranya dibangun di lahan kosong belakang bangunan yang telah dibongkar.
Nur dan keluarganya telah 15 tahun berjualan, menyambung hidup, mencari nafkah sekaligus mendirikan tempat tinggal di lahan PT Perkebunan Nusantara.
"Sejak 3 hari lalu tinggal tenda, pas waktu itu dibongkar. Dulu ada tiga kios, semuanya punya keluarga," kata Nur saat ditemui, Kamis (14/8).
Dia pasrah terusir dari sana karena lahannya bukan milik pribadi. Saat disinggung kemana akan pindah, ia mengaku bingung karena tidak punya biaya untuk mengontrak apalagi harus pindah ke rumah yang baru.
"Gak tahu pindah kemana, ini juga tenda harus secepatnya dikosongkan," ucapnya.
Jika belum ada solusi, Nur berencana akan pulang ke kampung halamannya di Cikawari, Desa Wangunharja, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dengan bekerja serabutan sambil menunggu keputusan soal relokasi yang ditawarkan pemerintah.
"Bukan kami enggak taat kepada pemerintah, cuma kata rekan-rekan pedagang awalnya ini mau diperjuangkan. Akhirnya kita nurut saja sama yang lain," tuturnya.
Nur juga khawatir perabotan seperti kayu dan seng yang masih layak diambil pemulung, sehingga lebih baik menetap sementara di tenda darurat.
"Dimana aja yang penting mah, pulang ke Wangunharja mungkin, ada lah saudara di sana. Sore ini mungkin kita beres-beres," ucapnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, total sebanyak 978 bangunan liar dibongkar dalam penertiban tersebut. Pemerintah sudah menyiapkan tiga titik relokasi bagi para pedagang terdampak.
Sementara itu, pantauan di lokasi ratusan bangunan liar sepanjang Jalan Tangkuban Parahu dan Ciater Subang telah rata dengan tanah. Sejumlah pedagang tampak merapihkan sisa puing bangunan yang masih bisa dipakai.
Sejak pekan lalu, pemerintah mengerahkan personel gabungan Satpol PP beserta sejumlah alat berat untuk membongkar bangunan liar di kawasan perkebunan teh milik PTPN.
Desa Cisande merupakan salah satu desa binaan Rumah Zakat yang telah mengalami transformasi signifikan melalui program Desa Berdaya
Bendera raksasa 800 meter persegi itu bukan sekadar kain, melainkan simbol perjuangan, keberanian, dan cinta Tanah Air yang terus menyala.
UMKM berperan sangat penting dalam menjaga perekonomian nasional
Pelaksanaan gebyar dipusatkan di Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kamis (14/8). Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mencanangkan gerakan itu.
Tidak ada korban jiwa, tapi jalan penghubung antar Kecamatan tertutup materil tanah longsor dan pohon tumbang
Kami tidak pernah diajak berdiskusi terkait penertiban pembongkaran bangunan disepanjang wilayah Ciater.
Bendera berukuran 12 x 8 meter itu sukses dikibarkan pada ketinggian 200 meter oleh Paskibra dibantu 10 tim komunitas dan organisasi pecinta alam
Kegiatan GPM merupakan tindak lanjut program nasional untuk menjaga ketersediaan pangan, menstabilkan harga, serta mendukung ketahanan pangan di tengah masyarakat.
Gastronomi bisa menjadi daya tarik wisata, bahkan menjadi diplomasi untuk ekonomi kreatif
Kampanye ini hadir dengan pendekatan yang lebih interaktif, partisipatif, dan dekat dengan komunitas
Bukan sekadar selembar kertas, Prangko Seri “Para Pendiri Bangsa” adalah pesan dari masa lalu untuk generasi masa depan.
Yenny berharap EISCC bisa melahirkan atlet panjat tebing berkaliber nasional dan internasional.
Kerja sama berfokus pada pemanfaatan minyak kacang sacha inchi sebagai sumber alami omega 3, 6, dan 9.
Aksi itu merupakan respon dari kejahatan genosida yang semakin gencar dilakukan oleh zionis Israel.
MAHASISWA Program Studi (Prodi) Teknik Logistik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Nai’la Nursyifa, berhasil mengembangkan pendekatan pembelajaran inovatif.
Penambahan itu membuat jumlah ODHA mencapai 1.456 orang, dengan angka kematian 256 orang.
Kondisi cuaca akhir-akhir ini terus berubah-ubah. Dari sisi kesehatan, ini rentan memicu berbagai penyakit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved