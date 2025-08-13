Mahasiswa UPI Kembangkan Pendekatan Inovatif Melalui Gamifikasi Berbasis Machine Learning

Mahasiswa Teknik Logistik UPI Kllembangkan pendekatan inovatif melalui gamifikasi berbasis machine learning.(Dok UPI)

MAHASISWA Program Studi (Prodi) Teknik Logistik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Nai’la Nursyifa, berhasil mengembangkan pendekatan pembelajaran inovatif melalui integrasi gamifikasi dan teknologi berbasis machine learning.



Inovasi ini diwujudkan dalam bentuk buku panduan interaktif yang dilengkapi simulasi skenario logistik dalam format permainan edukatif, meniru situasi nyata di dunia industri. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ilmu logistik di tingkat SMK, Nai’la Nursyifa dan tim menciptakan buku panduan Desain Gamifikasi Pembelajaran Logistik Melalui Pemanfaatan Aplikasi Machine Learning.



Buku ini memudahkan guru dalam mengimplementasikan metode gamifikasi, sehingga proses belajar menjadi lebih interaktif, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh siswa.



“Permasalahan utama yang kami temukan adalah rendahnya motivasi belajar. Dari situlah kami menginisiasi model pembelajaran yang lebih atraktif melalui permainan edukatif,” ungkapnya.



Menurut Nai’la, proses perancangan hingga implementasi awal proyek ini berlangsung sekitar enam bulan. Produk akhir berupa media pembelajaran berbasis game ini dapat diakses secara mobile, memungkinkan siswa belajar secara mandiri, fleksibel dan menyenangkan. Implementasi awal dilakukan melalui pelatihan dan workshop bagi guru-guru produktif bidang logistik di SMKN 1 Garut pada 14 Agustus 2024, serta di SMKN 3 dan SMKN 11 Bandung pada 24 Juli 2025.



Dalam kegiatan ini, guru diperkenalkan pada konsep dan teknik penggunaan media gamifikasi sebagai metode alternatif pembelajaran logistik yang lebih kontekstual, mudah dipahami dan menarik bagi siswa.



"Metode ini sangat membantu kami dalam menyampaikan materi logistik secara lebih menarik dan relevan. Kata salah satu guru peserta pelatihan dari SMKN 1 Garut kepada kami. Mereka berharap kolaborasi semacam ini dapat terus dilanjutkan dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pendidikan vokasi di Indonesia," sambungnya.



Nai’la dan tim juga tengah menyiapkan pengembangan fitur lanjutan, agar media ini lebih adaptif terhadap kurikulum dan kebutuhan pendidikan di berbagai daerah. Gamifikasi yang dikembangkan tidak sekadar menjadi sarana hiburan. Tetapi juga sebagai alat edukasi yang merepresentasikan realitas industri logistik dan menjadi jembatan antara pendidikan tinggi, pendidikan vokasi dalam bentuk inovasi yang kontekstual dan relevan untuk masa depan.



Keberhasilan Nai’la Nursyifa dan tim menunjukkan bahwa mahasiswa UPI dapat menciptakan inovasi pembelajaran yang kreatif, aplikatif, dan berdampak nyata bagi pendidikan vokasi, sekaligus mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan industri logistik masa depan. (AN/E-4)