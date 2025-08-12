Rabu Digelar Karnaval Kemerdekaan, Rekayasa Lalu Lintas Diberlakukan di Lembang

Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
SEKITAR 10 ribu orang diperkirakan akan memadati jalur utama Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dalam rangka Karnaval HUT Kemerdekaan RI ke 80 yang digelar pada Rabu (13/8).
Demi kelancaran dan ketertiban selama acara, pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang rute karnaval. Penerapan sistem ini juga dilakukan untuk mengurai kemacetan.
"Rekayasa jalur direncanakan dimulai antara pukul 9-10 WIB. Kalau misalkan dari pagi peserta sudah ramai, ya kita segera berlakukan conta flow," terang Kapolsek Lembang, Komisaris Hadi Mulyana, Selasa (12/8).
Acara karnaval dimulai sekitar pukul 12.00 WIB, sedangkan rutenya akan dimulai dari Borma yang sekaligus jadi tempat titik kumpul peserta. Para peserta kemudian akan bergerak menuju ke arah Alun-alun Lembang sebagai titik finish.
Karena rute karnaval bakal steril dari kendaraan, kepolisian akan mengalihkan jalur lalu lintas dari arah Bandung ke Jalan Grand Hotel sehingga jalan menjadi dua arah.
"Rekayasa jalur dari Bandung, kendaraan ditekuk kanan menuju Jalan Grand Hotel nyambung Pasar Panorama, sampai ke arah Subang," ungkap Hadi.
Kemudian untuk kendaraan dari arah Jalan Tangkuban Parahu dibelokan ke Jalan Maribaya. "Kendaraan yang mengarah ke Bandung akan ditekuk ke Maribaya lalu Jalan Seskoau terus dibelokan ke Jalan Kiwi," katanya.
Untuk membantu kelancaran lalu lintas, ia mengatakan, seluruh personel polsek diturunkan dibantu anggota Lantas dan Dalmas Polres Cimahi. Pihaknya mengimbau pengguna jalan bersabar dan mematuhi imbauan petugas di lapangan.
"Acara karnaval diperkirakan beres sekitar jam 3 sore, setelah semua kegiatan selesai, lalu lintas akan diberlakukan seperti semula," ucapnya.
Kegiatan karnaval di Lembang rutin digelar setiap tahun untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang diikuti masyarakat dari setiap desa, instansi dan sekolah. Diperkirakan peserta yang hadir mencapai 6.000 orang.
"Kalau ditambah masyarakat yang menonton, mungkin totalnya bisa lebih dari 10 ribu orang. Oleh karena itu kami meminta peserta maupun penonton bisa menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung," tuturnya.
Masih dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI, karang taruna kecamatan bersama masyarakat juga akan menggelar pengibaran bendera raksasa di puncak Gunung Batu Lembang yang dilaksanakan pada 14 Agustus 2025.
