Warga Serbu GPM di Polresta dan Polres Cirebon Kota

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
WARGA menyerbu Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Polres Cirebon Kota dan Polresta Cirebon.
Senin (11/8), Polres Cirebon Kota dan Polresta Cirebon menggelr GPM di Ruko Primkopol.
“GPM ini bertujuan menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi warga yang membutuhkan,” tutur Kapolres Cirebon Kota, Ajun Komisaris Besar Eko Iskandar.
Menurut dia, langkah yang dilakukan ini merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional.
GPM yang digelar menyiapkan pangan beras hingga 2 ton. Beras tersebut dikemas dengan ukuran 5 kg dan dijual dengan harga Rp 55 ribu per kilogram.
Harga beras per 1 kilogram hanya Rp 11 ribu per kilogram. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp12.500 per kilogram.
Sebanyak 394 pak beras disiapkan dalam kegiatan ini. Polres Cirebon Kota bekerja sama dengan Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon. Beras langsung habis dibeli oleh warga.
Untuk memastikan beras didapatkan oleh warga yang membutuhkan, sebelumnya Bhabinkamtibmas sudah melakukan pendataan. Setiap orang hanya boleh membeli sebanyak 2 pak beras ukuran 5 kg.
“Program ini akan terus didorong untuk memperkuat jaring pengaman sosial. Kami ingin memastikan warga memiliki akses terhadap pangan berkualitas dengan harga terjangkau," tutur Eko.
Sementara itu Polresta Cirebon juga menggelar kegiatan yang sama. GPM di halaman Mapolresta Cirebon.
Warga pun membeli beras yang hanya dijual Rp60 ribu per pak ukuran 5 kg. GPM ini merupakan kerja sama Polresta Cirebon dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Bulog Cirebon dan lainnya.
“Kegiatan ini digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau di tengah naiknya harga pangan,” tutur Kapolresta Cirebon, Komisaris Besar Sumarni.
Pihaknya menyediakan ribuan paket sembako dan beras dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Tujuannya meringankan beban masyarakat.
Tak hanya beras, sejumlah bahan pangan lain seperti daging, telur, dan kebutuhan pangan lainnya juga dijual dengan harga miring. Seperti telur yang dijual Rp24 ribu per kilogram, daging sapi Rp115 per kilogram.
Sementara itu, seorang warga, Tisirin, 30, mengaku rela datang lebih awal agar bisa kebagian pangan yang dijual lebih murah dibandingkan di pasaran. Sejak setengah tujuh dia sudah berada di lokasi GPM.
“Saya mau beli beras. Beras kan dimakan tiap hari,” tuturnya.
Dengan harga jual Rp12 ribu per kilogram, harga ini lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran yang untuk beras medium saja kini sudah mencapai Rp14 ribu per kilogram. Tisirin pun membeli dua pak beras ukuran 5 kg.
