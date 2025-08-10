Polres Klaten Gelar Gerakan Pangan Murah di Car Free Day

Headline
KEPOLISIAN Resor Klaten , Jawa Tengah, menggelar gerakan pangan murah di area car free daya (CFD) Jl Pemuda Klaten, Minggu (10/8). Kegiatan pasar murah ini, Polres Klaten menggandeng Perum Bulog.
Dalam gerakan pasar murah tersebut, Polres Klaten menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) kepada masyarakat di area CFD, sebagai upaya untuk menekan kenaikan harga beras di pasar.
Kegiatan gerakan pasar murah Polres Klaten, dipimpin langsung oleh Kapolres AKB Nur Cahyo Ari Prasetyo. Turut hadir Ketua Cabang Bhayangkari Klaten Ayudyah Nurani, serta jajaran pejabat utama Polres Klaten.
Polres Klaten menyalurkan beras SPHP di CFD Jl Pemuda Klaten, dengan harga Rp55.000 per sak lima kilogram atau Rp11.000 per kilogram. Penyaluran beras murah ini untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.
Kapolres Klaten melalui Kasat Reskrim, AK Taufik Frida Mustofa, mengungkapkan kegiatan pasar murah di CFD untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah fluktuasi harga beras di pasar saat ini.
"Pada hari ini, Polres Klaten menyalurkan beras sebanyak 10 ton yang dibagikan ke wilayah kecamatan. Khusus di perkotaan ini kita salurkan dua ton,” imbuhnya.
Menurut Kasat Reskrim, sinergi antara kepolisian dan Bulog dalam penyaluran beras murah ini tidak hanya untuk membantu masyarakat secara ekonomi, tapi juga memperkuat kebersamaan antara aparat dan masyarakat.
"Kegiatan pasar murah akan berlangsung hingga 20 Agustus 2025. Melalui program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh beras berkualitas dengan harga ekonomis, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar,” ujarnya. (H-1)
