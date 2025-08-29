Satu Rumah di Depan Gedung DPRD Jawa Barat Terbakar

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
SATU rumah yang tepat berada di depan Gedung DPRD Jawa Barat, di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, terbakar saat digelar unjuk rasa mahasiswa dan pengemudi ojol, Jumat (29/8). Unjuk rasa dilakukan di depan pintu gerbang kantor DPRD Jawa Barat.
Belum diketahui penyebab pasti terbakarnya bangunan rumah berukuran besar tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, kobaran api mulai terlihat sekitar pukul 17.00 WIB.
Menurut keterangan sejumlah pengunjuk rasa yang berdekatan dengan lokasi rumah yang terbakar, mereka tidak mengetahui penyebab terbakarnya rumah tersebut.
Unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat ini berlangsung sejak pukul 14.00. Demonstran yang terdiri dari mahasiswa, pengemudi angkutan dalam jaringan (online), dan masyarakat umum terus berdatangan untuk menyuarakan aspirasinya.
Jumlah pengunjuk rasa mencapai ribuan orang. Mereka berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung.
Kebanyakan mahasiswa menggunakan jaket almamater. Sementara pengemudi ojol berunjuk rasa dengan menggunakan atribut perusahaan ojol.
Pusat kebugaran revolusioner dengan konsep fleksibel, kelas inovatif, dan stickfit pertama di Asia
Kesiapsiagaan itu dibutuhkan karena wilayah Kabupaten Bandung Barat menjadi kawasan paling rentan dan terdampak
Para pelaku mengaku mendapat upah Rp1 juta per orang untuk mengawal barang tersebut.
Massa melakukan aksi simpatik. Mereka menyuarakan keprihatinan atas kasus meningglany Affan Kurniawan
Saya memang tegas-tegasan. Tapi itu semua demi kebaikan Kabupaten Cianjur
Pantauan drone thermal pada Jumat (29/8) dini hari, terdeteksi pergerakan macan tutul mengarah ke area karantina.
Hujan yang turun sekitar pukul 14.30 WIB juga tidak menyurutkan semangat para pengunjuk rasa.
Pada 2024 lalu,belanja kacamata mencapai US $158,5 miliar dan diperkirakan meningkat menjadi US $173,9 pada tahun ini,
Potensi produksi padi di Kabupaten Cianjur tahun ini selama periode Januari-Agustus meningkat dibanding tahun lalu
Aksi menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penghapusan outsourcing, tolak upah murah, stop PHK dan bentuk Satgas PHK.
Kehadiran Migrant Center ini sebagai upaya memberikan informasi kepada tenaga kerja yang hendak dikirim ke luar negeri
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Politeknik Bandung, jika terjadi gempa bumi, Gedung Setda berpotensi mengalami kerusakan.
Program 3 juta rumah bukanlah hal mudah terlebih di saat kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti saat ini
PULUHAN anggota Satuan Lalulintas Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyekatan di Jalur nasional tepatnya di Pos Letter U lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya.
Kini lokasi itu telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas produktif yang relevan dengan tuntutan zaman.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan keselamatan berkendara, mengingat banyaknya risiko kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Bandung.
Bukan tidak mungkin ada yang ingin mempertahankan aktivitas kotor dengan cara menjual benih lobster secara ilegal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved