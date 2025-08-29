Satu Rumah di Depan Gedung DPRD Jawa Barat Terbakar

Massa yang tengah berunjuk rasa melihat rumah di depan Kantor DPRD Jawa Barat yang terbakar.(MI/BAYU ANGGORO)

SATU rumah yang tepat berada di depan Gedung DPRD Jawa Barat, di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, terbakar saat digelar unjuk rasa mahasiswa dan pengemudi ojol, Jumat (29/8). Unjuk rasa dilakukan di depan pintu gerbang kantor DPRD Jawa Barat.

Belum diketahui penyebab pasti terbakarnya bangunan rumah berukuran besar tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, kobaran api mulai terlihat sekitar pukul 17.00 WIB.

Menurut keterangan sejumlah pengunjuk rasa yang berdekatan dengan lokasi rumah yang terbakar, mereka tidak mengetahui penyebab terbakarnya rumah tersebut.

Baca juga : Ratusan Ojol Gelar Aksi damai di Tasikmalaya, Polisi Tutup Jalan Letnan Harun

Unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat ini berlangsung sejak pukul 14.00. Demonstran yang terdiri dari mahasiswa, pengemudi angkutan dalam jaringan (online), dan masyarakat umum terus berdatangan untuk menyuarakan aspirasinya.

Jumlah pengunjuk rasa mencapai ribuan orang. Mereka berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung.

Kebanyakan mahasiswa menggunakan jaket almamater. Sementara pengemudi ojol berunjuk rasa dengan menggunakan atribut perusahaan ojol.