Belanja Kacamata Tumbuh, 6 Tahun KCMTKU Perluas Layanan Styling dan Teknologi

Founder dan CEO KCMTKU, Nathania Pandy, di gerai KCMTKU di Trans Studio Mall, Bandung.(MI/SUMARIYADI)

BISNIS kacamata masih sangat menjanjikan. Dari tahun ke tahun usaha ini terus tumbuh.

"Pasar kacamata terus meningkat. Pada 2024 lalu, The Business Research Company mencatat belanja kacamata mencapai US $158,5 miliar dan diperkirakan meningkat menjadi US $173,9 pada tahun ini," ungkap Founder dan Chif Executive Officer KCMTKU, Nathania Pandy, di Bandung, Jumat (29/8).

Peningkatan ini, lanjut dia, didorong oleh tren mode, kemajuan teknologi dan kebutuhan akan personalisasi. Apalagi, peran kacamata kini telah berkembang lebih dari sekadar alat bantu penglihatan.

Menurutnya, kacamata telah menjadi bagian dari ekspresi diri dan gaya hidup modern.

Pergeseran tren inilah yuang menjadi landasan utama KCMTKU sejak awal

berdiri pada 2019. KCMTKU tidak hanya hadir sebagai brand kacamata

(eyewear), tetapi juga sebagai layanan personal styling yang memahami bahwa setiap individu memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda.

"Tahun ini, KCMTKU telah berusia 6 tahun. Kami berkomitmen mengusung nilai perpaduan antara gaya dan kenyamanan yang relevan dengan

kepribadian penggunanya. Ketika kami memulai bisnis KCMTKU, kami tahu bahwa yang dibutuhkan konsumen bukan hanya kacamata yang nyaman, tetapi juga yang bisa merepresentasikan siapa mereka sebenarnya,” papar Nathania.

Usia 6 tahun dirayakan KCMTKU dengan tema KCMTKU SIXPHORIA. Ini menjadi momentum refleksi perjalanan transformasi KCMTKU dalam menghadirkan layanan personal eyewear yang relevan, penuh gaya, dan

sesuai dengan kebutuhan konsumen.



Dari online



Berawal dari penjualan online, kini KCMTKU telah memperluas kehadirannya secara offline di lebih dari 12 kota besar di Indonesia. Perusahaan ini total sudah menjual lebih dari 120.000 pasang kacamata.

Sejumlah inovasi ditawarkan kepada masyarakat. Di antaranya Personal Color Analysis (PCA) yang ,embantu konsumen menemukan warna frame yang paling sesuai dengan warna kulit dan karakter personal mereka.

Selain itu juga ada Face Shape Styling yang ,emberikan panduan bentuk frame berdasarkan proporsi wajah, agar konsumen mendapatkan kacamata yang benar-benar sesuai dan nyaman dipakai.

KCMTKU juga mengembangkan Virtual Try-On 2.0. Fitur terbaru ini berbasis AI yang akan tersedia melalui TikTok, memungkinkan pengguna mencoba berbagai model kacamata secara virtual.

"Kami juga menawarkan Auto Glow Roadshow. Ini kampanye edukatif mengenai eyewear styling yang diadakan di beberapa kota secara gratis," tambah Nathania.

Sementara itu, praktisi Certified Color counsultant, Daniella Tambunan menambahkan masih banyak konsumen yang kesulitan memilih kacamata karena kurang memahami warna dan bentuk frame yang sesuai dengan karakter visual mereka.

"Melalui Personal Color Analysis (PCA), KCMTKU membantu pelanggan mendapatkan perpaduan yang harmonis bukan hanya enak dilihat, tapi juga menyatu dengan proporsi wajah serta karakter warna kulit mereka,” praktisi dari Color Code ini.



Terus tumbuh



KCMTKU juga menunjukkan pertumbuhan positif dari sisi bisnis. Dalam enam bulan terakhir, KCMTKU menambah tiga offline store baru, berlokasi di Trans Studio Mall Bandung, Trans Studio Mall Makassar, dan PVJ Bandung yang akan segera dibuka.

Mereka jug berKolaborasi dengan institusi pendidikan seperti

BINUS University, dan Universitas Pelita Harapan. Perusahaan juga merangkul mitra asuransi dan layanan perbankan dan keuangan seperti BCA Life, Indodana, dan AdMedika.

“Enam tahun pertama ini adalah fondasi. Kami melihatnya sebagai awal dari perjalanan yang lebih besar. Kami ingin terus hadir sebagai brand yang mendengarkan, bertumbuh bersama pelanggan, dan membawa nilai

personalisasi pada industri eyewear,” tandas Nathania.

Dia menambahkan KCMTKU adalah brand optik lokal yang berkomitmen untuk menyediakan kacamata berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Mengusung konsep inovatif yang menggabungkan pengalaman belanja online dan offline, KCMTKU menawarkan lebih dari 5000 SKU dengan harga kompetitif serta layanan pelanggan yang unggul.

Hingga kini, KCMTKU telah memiliki offline store di Jakarta, Tangerang,

Bekasi, Bogor, Surabaya, Bandung, Makassar, Bali dan akan terus bertambah di berbagai lokasi lainnya.