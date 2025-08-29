Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Belanja Kacamata Tumbuh, 6 Tahun KCMTKU Perluas Layanan Styling dan Teknologi

Sugeng Sumariyadi
29/8/2025 17:27
Belanja Kacamata Tumbuh, 6 Tahun KCMTKU Perluas Layanan Styling dan Teknologi
Founder dan CEO KCMTKU, Nathania Pandy, di gerai KCMTKU di Trans Studio Mall, Bandung.(MI/SUMARIYADI)

BISNIS kacamata masih sangat menjanjikan. Dari tahun ke tahun usaha ini terus tumbuh.

"Pasar kacamata terus meningkat. Pada 2024 lalu, The Business Research Company mencatat belanja kacamata mencapai US $158,5 miliar dan diperkirakan meningkat menjadi US $173,9 pada tahun ini," ungkap Founder dan Chif Executive Officer KCMTKU, Nathania Pandy, di Bandung, Jumat (29/8).

Peningkatan ini, lanjut dia, didorong oleh tren mode, kemajuan teknologi dan kebutuhan akan personalisasi. Apalagi, peran kacamata kini telah berkembang lebih dari sekadar alat bantu penglihatan.

Baca juga : Kala Putra Asri Welas Didiagnosa Katarak Kongenital

Menurutnya, kacamata telah menjadi bagian dari ekspresi diri dan gaya hidup modern.

Pergeseran tren inilah yuang menjadi landasan utama KCMTKU sejak awal
berdiri pada 2019. KCMTKU tidak hanya hadir sebagai brand kacamata
(eyewear), tetapi juga sebagai layanan personal styling yang memahami bahwa setiap individu memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda.

"Tahun ini, KCMTKU telah berusia 6 tahun. Kami berkomitmen mengusung nilai perpaduan antara gaya dan kenyamanan yang relevan dengan
kepribadian penggunanya. Ketika kami memulai bisnis KCMTKU, kami tahu bahwa yang dibutuhkan konsumen bukan hanya kacamata yang nyaman, tetapi juga yang bisa merepresentasikan siapa mereka sebenarnya,” papar Nathania.

Baca juga : Optik Tunggal Luncurkan Vision Care Ramah Anak

Usia 6 tahun dirayakan KCMTKU dengan tema KCMTKU SIXPHORIA. Ini menjadi momentum refleksi perjalanan transformasi KCMTKU dalam menghadirkan layanan personal eyewear yang relevan, penuh gaya, dan
sesuai dengan kebutuhan konsumen.


Dari online


Berawal dari penjualan online, kini KCMTKU telah memperluas kehadirannya secara offline di lebih dari 12 kota besar di Indonesia. Perusahaan ini total sudah menjual lebih dari 120.000 pasang kacamata.

Sejumlah inovasi ditawarkan kepada masyarakat. Di antaranya Personal Color Analysis (PCA) yang ,embantu konsumen menemukan warna frame yang paling sesuai dengan warna kulit dan karakter personal mereka.

Selain itu juga ada Face Shape Styling yang ,emberikan panduan bentuk frame berdasarkan proporsi wajah, agar konsumen mendapatkan kacamata yang benar-benar sesuai dan nyaman dipakai.

KCMTKU juga mengembangkan Virtual Try-On 2.0. Fitur terbaru ini berbasis AI yang akan tersedia melalui TikTok, memungkinkan pengguna mencoba berbagai model kacamata secara virtual.

"Kami juga menawarkan Auto Glow Roadshow. Ini kampanye edukatif mengenai eyewear styling yang diadakan di beberapa kota secara gratis," tambah Nathania.

Sementara itu, praktisi Certified Color counsultant, Daniella Tambunan menambahkan masih banyak konsumen yang kesulitan memilih kacamata karena kurang memahami warna dan bentuk frame yang sesuai dengan karakter visual mereka.

"Melalui Personal Color Analysis (PCA), KCMTKU membantu pelanggan mendapatkan perpaduan yang harmonis bukan hanya enak dilihat, tapi juga menyatu dengan proporsi wajah serta karakter warna kulit mereka,” praktisi dari Color Code ini.


Terus tumbuh


KCMTKU juga menunjukkan pertumbuhan positif dari sisi bisnis. Dalam enam bulan terakhir, KCMTKU menambah tiga offline store baru, berlokasi di Trans Studio Mall Bandung, Trans Studio Mall Makassar, dan PVJ Bandung yang akan segera dibuka.

Mereka jug berKolaborasi dengan institusi pendidikan seperti
BINUS University, dan Universitas Pelita Harapan. Perusahaan juga merangkul mitra asuransi dan layanan perbankan dan keuangan seperti BCA Life, Indodana, dan AdMedika.

“Enam tahun pertama ini adalah fondasi. Kami melihatnya sebagai awal dari perjalanan yang lebih besar. Kami ingin terus hadir sebagai brand yang mendengarkan, bertumbuh bersama pelanggan, dan membawa nilai
personalisasi pada industri eyewear,” tandas Nathania.

Dia menambahkan KCMTKU adalah brand optik lokal yang berkomitmen untuk menyediakan kacamata berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Mengusung konsep inovatif yang menggabungkan pengalaman belanja online dan offline, KCMTKU menawarkan lebih dari 5000 SKU dengan harga kompetitif serta layanan pelanggan yang unggul.

Hingga kini, KCMTKU telah memiliki offline store di Jakarta, Tangerang,
Bekasi, Bogor, Surabaya, Bandung, Makassar, Bali dan akan terus bertambah di berbagai lokasi lainnya.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved