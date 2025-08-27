Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung Zoo Gugat Wali Kota Bandung

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
SENGKETA lahan di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo terus berlanjut. Yang terbaru, Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), menggugat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Sejak 6 Agustus 2025 lalu, area wisata edukasi satwa yang berada di jantung Kota Bandung itu ditutup untuk umum. YMT kubu Bisma Bratakoesoema dan Sri melayangkan gugatan ke PTUN. Keduanya sedang berstatus sebagai terdakwa kasus korupsi atas sengketa lahan Bandung Zoo.
Gugatan Bisma dan Sri sudah teregister di PTUN Bandung dengan nomor perkara 377/Pdt.G/2025/PN Bdg. Keduanya menggugat Pemkot Bandung bersama Nina Kurnia Hikmawati, Mohamad Ariodillah, Sri Rejeki dan Gantira Bratakusuma. Sidang perdana gugatan ini akan dimulai pada 11 September 2025.
Humas YMT Sulhan Syafi'i membenarkan gugatan yang diajukan ke PTUN tersebut.
"Saya belum bisa memberikan penjelasan secara detil mengenai materi gugatan. Yang jelas gugatan itu berkaitan dengan sertifikat hak guna pakai," ungkapnya.
Menyikapi gugatan ini, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan, bahwa pemkot mempersilakan YMT mengajukan gugatan ke pemkot. "Itu hak dari warga negara untuk mengajukan gugatan dan tentu pemkot melalui Biro Hukum yang akan menanganinya."
Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut berkomentar mengenai nasib Bandung Zoo saat ini. Ia menyatakan, Bandung Zoo baru bisa dibuka setelah kasus hukum yang menjerat dua petinggi YMT, Sri dan Bisma Bratakoesoma inkrah.
"Bandung Zoo sekarang ada di ranah hukum, sudah dipasang police line. Bersama kejaksaan tinggi, kasusnya tengah diselesaikan dulu sampai inkrah," terangnya.
Farhan menyatakan, Pemkot Bandung masih menunggu arahan dari Kementerian Kehutanan soal nasib Bandung Zoo. Sebagai pemilik lahan, Pemkot sudah mengusulkan ke kementerian supaya izin konservasi di area itu dicabut.
"Kalau sampai dicabut, maka kita akan melakukan masa transisi selama 3 bulan, sampai semua hewannya selamat dan seluruh pegawai dari kebun binatang mendapatkan kopensasi yang layak," tandasnya.
Pemerintah desa harus memutar otak agar ketersediaan produksi beras lokal bisa tetap terpenuhi. Caranya dengan mengoptimalkan pabrik penggilingan padi.
Program ini diikuti oleh 396 pekerja dari Daop 3 Cirebon, Balai Yasa Mekanik Cirebon Prujakan, dan KAI Services.
Eksekusi rumah dilakukan di Jalan Kampung Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.
Saat panen juga dilakukan uji coba penggunaan alat combine harvester bantuan dari Kementrian Pertanian.
Selama ini keluhan korban bencana belum pernah direspon pemerintah daerah.
Lewat program ini, Artotel mengajak para tamu hotel untuk bisa merasakan kemeriahan kemerdekaan Indonesia di setiap destinasi hotel Artotel Group
BSS 2025 Menjadi forum strategis pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk mempercepat tata kelola dan infrastruktur hijau Indonesia
PRODUKSI garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terhambat faktor cuaca. Padahal harga garam saat ini dihargai cukup tinggi.
Bulan ini penuh warna, promo menarik, dan aktivitas seru yang pastinya bikin momen Anda semakin berkesan!
SEEKOR macan tutul terjebak di salah satu ruang di Balai Desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan.
Kegiatan ini menutup seri pelatihan yang sebelumnya telah digelar di Palembang, Makassar, Lombok, Bali, dan Medan
Penggerebekan dilakukan di Bebedahan II, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.
Pelaku ditangkap beserta barang bukti berupa ratusan butir obat-obatan terlarang yang dibawanya.
Polda Jawa Barat memastikan ketersediaan beras dalam kondisi aman. Kebutuhan masyarakat masih terpenuhi dengan baik.
Hasil pantauan di Pasar Cibadak, harga beras relatif masih cukup stabil. Harganya berada di kisaran Rp14 ribu per kilogram untuk beras jenis medium.
Objek lelang tersebut berasal dari eksekusi sitaan pajak, tegahan kepabeanan dan cukai, serta penghapusan Barang Milik Negara.
Pencocokan lahan yang dilakukan juru sita dari Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung itu mendapat penolakan warga atau pihak termohon
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved