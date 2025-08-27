Artotel Wanderlust Rayakan HUT RI, Luncurkan Kampanye Waktu Indonesia Semarak

Sejumlah pemusik ikut memeriahkn program Waktu Indonesia Semarak di ROOMS INC D’Botanica Bandung(DOK/ARTOTEL)

PERAYAAN Hari Kemerdekaan Indonesia dilakukan Artotel Group dengan menggulirkan program loyalitas Artotel Wanderlust. Kali ini, menghadirkan kampanye program “Waktu Indonesia Semarak”.

Lewat program ini, Artotel mengajak para tamu hotel untuk bisa

merasakan kemeriahan kemerdekaan Indonesia di setiap destinasi hotel dengan brand ARTOTEL, DAFAM, MAXONE, dan ROOMS INC.

Kampanye “Waktu Indonesia Semarak” ini menghadirkan pengalaman lengkap dan seru untuk para tamu mulai dari menginap, bersantap, berbelanja, hingga mengikuti kegiatan khas perayaan kemerdekaan Indonesia di hotel.

Tentunya, setiap kegiatan disesuaikan kembali dengan kebudayaan dari setiap destinasi tempat hotel tersebut berada agar tamu bisa

merasakan kearifan budaya lokal dari kegiatan yang diselenggarakan.

Melalui kampanye ini, member Artotel Wanderlust dapat menikmati berbagai keuntungan eksklusif dan menarik, antara lain:

Semarak Tamasya. Program ini merupakan penawaran menginap dengan diskon 20% ditambah dengan tambahan keuntungan double points yang berlaku di sepanjang Agustus.

Semarak Santap. Ini merupakan program F&B yang terinspirasi dari menu makanan dan minuman kesukaan dari bapak proklamator Indonesia yang juga presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno.

Semarak Acara. Sajian ini berupa kegiatan acara seru dan menarik khas Kemerdekaan Indonesia, mulai dari musik, olahraga, lomba permainan tradisional, dan lain-lain yang dapat diikuti para tamu hotel.

Semarak Belanja. Ini ialah program merchandise Artotel Goods yang berkolaborasi dengan seniman Indonesia, Emte untuk menghadirkan ragam wearable arts bertema Gaya Nusantara, seperti kaos dan notes book.



Bung Karno



Pada Semarak Tamasya, ROOMS INC D’Botanica Bandung memberikan paket

menginap seharga Rp558.000 nett termasuk 1 malam di Inc Room, sarapan untuk 2 orang, dan voucher Game Master di D’Botanica Mall. Promo berlaku 1–31 Agustus 2025.

Pada Semarak Santap, ROOMS INC D’Botanica Bandung menghadirkan ragam menu inspirasi kesukaan Bung Karno, antara lain Nasi Lodeh Udang, Rujak Cingur, Nasi Jagung Komplit, Es Tape Ketan Hitam, Singkong Goreng Merekah, Misdaseum dan Es Saka.

Beberapa menu berikut dapat dinikmati di Spoonful All Day Dining.

Pada Semarak Acara, ROOMS INC D’Botanica Bandung pada 22 Agustus 2025

menghadirkan kolaborasi istimewa bersama Benzig seorang seniman dan dosen asal Kota Bandung dengan membuat kegiatan “Collage Poster Class”. Acara juga dihadiri beberapa mahasiswa dari Universitas Kristen Maranatha dan Binus University.

Pada Semarak Puncak Acara, ROOMS INC D’Botanica Bandung pada 23 Agustus

2025 menghadirkan kolaborasi istimewa bersama Band Rocket Steady, Six Garnish (Rooms Inc D’Botanica Bandung Artist Band), dan juga Besma. Mereka menampilkan sajian acara musik dengan nuansa Kemerdekaan dengan dibalut alunan musik Ska dari Rocket Steady, Alternative

Rock dari Six Garnish, dan juga Pop dari Besma.

Keken Hardiansyah, General Manager ROOMS INC D’Botanica Bandung, menyampaikan melalui rangkaian program Waktu Indonesia Semarak, pihaknya ingin mengajak para tamu untuk merasakan suasana kemerdekaan yang hangat dan penuh semangat di ROOMS INC D’Botanica Bandung.

"Tidak hanya memberikan pengalaman menginap yang menyenangkan, tetapi juga sajian kuliner favorit Bung Karno serta aktivitas seru yang bisa dinikmati bersama keluarga dan kerabat,” tambahnya.

Sementara itu, Yulia Maria, Director of Marketing Communications Artotel Group menyatakan melalui program Waktu Indonesia Semarak, Artotel ingin mengajak para tamu untuk turut merayakan hari Kemerdekaan Indonesia dengan meriah di jaringan hotel Artotel Group.

"Dengan Waktu Indonesia Semarak, Kami ingin memberikan 360° experience kepada para tamu, sejalan dengan pilar bisnis Artotel Group, yaitu Stay, Dine, Play, and Shop," tandasnya.

Selain ingin memberikan pengalaman menginap lebih berkesan rangkaian acara Waktu Indonesia Semarak ini menjadi bukti bahwa Artotel Group akan terus berkontribusi untuk mengangkat kultur dan budaya Indonesia di setiap jaringan hotelnya.