Rayakan Hari Kemerdekaan dengan Artotel Group dengan Kampanye Waktu Indonesia Semarak

Artotel Group meluncurkan kampanye “Waktu Indonesia Semarak” sepanjang Agustus di jaringan hotel ARTOTEL, DAFAM, MAXONE, dan ROOMS INC.(Artotel Group)

DALAM rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Artotel Group melalui program loyalitas Artotel Wanderlust meluncurkan kampanye “Waktu Indonesia Semarak” pada bulan Agustus. Kampanye ini mengajak tamu hotel merasakan kemeriahan perayaan kemerdekaan di berbagai destinasi hotel dengan brand ARTOTEL, DAFAM, MAXONE, dan ROOMS INC.

Kampanye “Waktu Indonesia Semarak” ini menghadirkan pengalaman lengkap dan seru untuk para tamu mulai dari menginap, bersantap, berbelanja, hingga mengikuti kegiatan khas perayaan kemerdekaan Indonesia di hotel. Tentunya, setiap kegiatan disesuaikan kembali dengan kebudayaan dari masing masing destinasi dimana hotel tersebut berada agar tamu bisa merasakan kearifan budaya lokal dari kegiatan yang diselenggarakan dari masing-masing hotel.

Melalui kampanye ini, member Artotel Wanderlust dapat menikmati berbagai keuntungan eksklusif dan menarik, antara lain:

Semarak Tamasya, merupakan penawaran menginap dengan diskon 20% ditambah dengan tambahan keuntungan double points yang berlaku di sepanjang bulan Agustus.

Semarak Santap, merupakan program F&B yang terinspirasi dari menu makanan dan minuman kesukaan dari bapak proklamator Indonesia yang juga sebagai presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

Semarak Acara, merupakan kegiatan acara seru dan menarik khas Kemerdekaan Indonesia, mulai dari musik, olahraga, lomba permainan tradisional, dan lain-lain yang dapat diikuti para tamu hotel.

Semarak Belanja, merupakan program merchandise Artotel Goods yang berkolaborasi dengan seniman Indonesia, Emte untuk menghadirkan ragam wearable arts bertema Gaya Nusantara, seperti kaos, notes book, dll.

Mangkuluhur ARTOTEL Suites turut berpartisipasi dalam kampanye ini melalui beberapa tawaran menarik. Dalam kampanye Semarak Tamasya, tamu berkesempatan mendapatkan diskon hingga 20% untuk pemesanan kamar sepanjang bulan Agustus. Untuk pengalaman kuliner, tersedia Semarak Santap bertema “Heritage Corner” setiap hari Jumat di bulan Agustus dalam sesi buffet lunch, menyajikan menu favorit Bung Karno dan ragam live cooking menarik yang dapat dibeli seharga Rp388.000 net per orang melalui aplikasi Wanderlust ataupun pemesanan langsung ke Mangkuluhur ARTOTEL Suites. Sementara itu, Semarak Acara menghadirkan kegiatan “Engaging with Your Core” hasil kolaborasi dengan komunitas At Peace Studio, berupa workshop barre pilates, sesi live journaling, dan coloring yang berlangsung pada 30 Agustus 2025.

Sebagai puncak perayaan, Semarak Puncak Acara digelar di Semanggi Lounge setiap hari Senin hingga Sabtu sepanjang bulan Agustus. Para tamu dapat menikmati berbagai penawaran menarik untuk makanan dan minuman sambil menikmati alunan live music yang menambah semarak suasana. Seluruh program ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman menginap yang tidak hanya nyaman dan berkesan, tetapi juga penuh semangat kebangsaan dan kebersamaan.

“‘Waktu Indonesia Semarak’ bukan sekadar perayaan, tapi momen untuk menghadirkan pengalaman yang menyentuh hati dan menghidupkan semangat kebangsaan. Melalui program-program yang kami siapkan, kami ingin mengajak para tamu merayakan Indonesia dengan cara yang hangat, berkesan, dan penuh makna, namun tetap dieksekusi dengan pelayanan khas bintang lima dengan harga yang bersajabat”, ujar Rico Setiawan, Caretake General Manager Mangkuluhur ARTOTEL Suites terkait pelaksanaan program ini.

Yulia Maria, Director of Marketing Communications Artotel Group memberikan keterangan, “melalui program Waktu Indonesia Semarak, kami ingin mengajak para tamu untuk turut merayakan hari Kemerdekaan Indonesia dengan meriah di jaringan hotel Artotel Group. , Dengan Waktu Indonesia Semarak, Kami ingin memberikan 360° experience kepada para tamu kami sejalan dengan pilar bisnis Artotel Group, yaitu Stay, Dine, Play, and Shop. Selain ingin memberikan pengalaman menginap lebih berkesan rangkaian acara Waktu Indonesia Semarak ini menjadi bukti bahwa Artotel Group akan terus berkontribusi untuk mengangkat kultur dan budaya Indonesia di setiap jaringan hotelnya.” (RO/Z-2)