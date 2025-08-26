123 Aset Dilelang Kementerian Keuangan Satu Jawa Barat

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
SEBANYAK 123 aset, mulai dari aset tidak bergerak dan aset bergerak dilelang pada Kick Off Pekan Lelang Serentak, di Auditorium Gedung Keuangan Negara Bandung.
Bertajuk Lelang Serentak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Barat, sebanyak 123 aset tak bergerak seperti tanah dan bangunan dan aset bergerak seperti kendaraan dan logam dilelang mulai 26 Agustus hingga 28 Agustus 2025.
Total nilai limit aset yang dilelang tersebut mencapai Rp35.695.319.969. Objek lelang tersebut berasal dari eksekusi sitaan pajak, tegahan kepabeanan dan cukai, serta penghapusan Barang Milik Negara.
Direktur Penegakan Hukum, Eka Sila Kusna Jaya, menjelaskan kegiatan ini melibatkan seluruh unit vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan Jawa Barat yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat yang membawahi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Kegiatan lelang ini awalnya hanya dilakukan serentak oleh Direktorat Jenderal Pajak, namun saat ini sudah bersinergi dengan unit Kementerian Keuangan lainnya, sehingga perlu terus dilanjutkan,” tuturnya, Selasa (26/8).
Dia menambahkan pelaksanaan lelang ini merupakan bagian penting dalam siklus penagihan aktif DJP, sekaligus memberikan perlindungan dan rasa aman bagi Wajib Pajak yang patuh, serta memberikan efek jera atau deterrent effect bagi Wajib Pajak yang tidak patuh.
“Selain bagian dari upaya penegakan hukum di bidang penagihan pajak serta kepabeanan dan cukai, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada penunggak pajak,” ungkap Eka.
Kegiatan lelang, lanjut dia, untuk mengampanyekan lelang sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang menjadi gaya hidup di era yang serba cepat. Ini juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Barat, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara.
Kegiatan lelang ini juga dilaksanakan berbarengan di 6 (enam) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di wilayah Jawa Barat yaitu: KPKNL Bandung, KPKNL Bogor, KPKNL Bekasi, KPKNL Cirebon, KPKNL Tasikmalaya dan KPKNL Purwakarta melalui portal lelang.go.id.
Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat berharap peran serta dan kontribusi Kemenkeu yang berdampak positif bagi masyarakat di tingkat regional dapat terwujud.
