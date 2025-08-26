Dukung UMKM, Creators Lab TikTok Shop by Tokopedia Berdayakan Generasi Muda

Seorang instruktur memberikan penjelasan kepada peserta pelatihan dalam program TikTok Shop by Tokopedia di Bandung.(DOK/TOKOPEDIA)

UPAYA memberdayakan UMKM lokal terus mendapat perhatian. Salah satunya dilakukan TikTok Shop by Tokopedia yang menghadirkan rangkaian pelatihan di Bandung yang mencakup dua inisiatif sekaligus.

Melalui program Creators Lab bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI), kegiatan ini menutup seri pelatihan yang sebelumnya telah digelar di Palembang, Makassar, Lombok, Bali, dan Medan. Pelatihan berhasil membekali lebih dari 600 mahasiswa politeknik pariwisata untuk menjadi kreator berpenghasilan.

Mereka juga didorong mempromosikan produk UMKM lokal dan destinasi wisata daerah.

Aditia Grasio Nelwan, Head of Communications Tokopedia dan TikTok E-commerce Indonesia, mengatakan melalui Creators Lab, pihaknya terus berkolaborasi dengan mitra strategis untuk memupuk jiwa kewirausahaan generasi muda, terutama yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi.

Pada kesempatan yang sama, lewat inisiatif #SatuDalamKopi bersama Indonesia Coffee Academy (ICA), bagian dari grup Anomali Coffee diadakan pula pelatihan kopi di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa dalam mendukung industri kreatif dan F&B lokal.

"Inisiatif #SatuDalamKopi yang kami selenggarakan lewat kolaborasi dengan Indonesia Coffee Academy bertujuan mendukung perkembangan talenta lokal, membekali peserta dengan keterampilan barista tingkat lanjut yang relevan dengan kebutuhan industri. Ini juga sekaligus mendorong inovasi dan kontribusi mereka terhadap ekosistem kopi lokal," tambah Aditia.

Jutaan UMKM

Sementara itu, Menurut data Kemenko Bidang Perekonomian RI, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi 60,5% terhadap PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja.

Sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah, Tokopedia dan TikTok Shop kini telah menjadi rumah bagi jutaan penjual, yang mayoritas merupakan UMKM. Jumlah penjual di TikTok Shop meningkat 40% menjelang Ramadan 2025 lalu.

Lewat inisiatif Creators Lab, Tokopedia dan TikTok Shop turut mendukung pertumbuhan UMKM serta penguatan ekosistem pariwisata di daerah.

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi Kementerian Pariwisata RI, Andar Danova L Goeltom, menyatakan platform digital memiliki peran penting dalam mempromosikan pariwisata dan produk unggulan lokal.

"Karena itu, kami sangat mengapresiasi inisiatif TikTok Shop by Tokopedia melalui program Creators Lab yang konsisten menghadirkan pelatihan di berbagai daerah potensial di Indonesia, termasuk di Bandung sebagai penutup rangkaian untuk mendukung UMKM lokal dan pariwisata daerah," jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Direktur I Bidang Akademik & Penjaminan Mutu Poltekpar NHI Bandung, Endang Komesty Sinaga menambahkan bahwa program Creators Lab sejalan dengan misi pihaknya untuk menyiapkan generasi muda yang terampil, kreatif, dan melek digital.

"Kami percaya pelatihan ini akan melahirkan kreator yang mampu berinovasi, memahami potensi ekonomi digital, serta mendukung pengembangan sektor pariwisata dan UMKM lokal di Bandung maupun Jawa Barat secara lebih luas," tandasnya.