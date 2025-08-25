Pemkab dan Kejari Purwakarta Luncurkan 192 Rumah Restorative Justice

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein bersama Kajari dan Kapolres Purwakarta saat peluncuran Rumah Restorative Justice(MI/REZA SUNARYA)

KEJAKSAAN Negeri Purwakarta bersama Pemerintah Kabupaten Purwakarta membangun 192 Rumah Restorative Justice di setiap desa dan kelurahan sebagai pusat penyelesaian masalah berbasis keadilan restoratif, bukan jalur pengadilan formal.

Peluncuran rumah Restorative Justice, dilakukan di Aula Janaka Setda Purwakarta, Senin, (25/8).

"Program RJ 192 di Purwakarta merujuk pada pendirian 192 Rumah Restorative Justice (RJ) di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Purwakarta, sebagai upaya Pemkab dan Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk menghadirkan keadilan yang humanis melalui penyelesaian masalah secara musyawarah dan berlandaskan kearifan lokal sebelum menempuh jalur pengadilan," kata Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.

Dukungan penuh dari Bupati terhadap program Kejari Purwakarta ini menandakan sinergi yang kuat antara eksekutif dan yudikatif.

"Rumah RJ ini akan menjadi tempat pertama bagi warga untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Musyawarah menjadi kunci utama, dan jika tidak menemukan titik temu, barulah jalur pengadilan menjadi pilihan terakhir," jelas Om Zein, panggilan akrabnya.

Kajari Purwakarta Martha Parulina Berliana, menambahkan, Purwakarta mengukir sejarah yang pertama berani total. Keadilan tak boleh lambat, harus humanis dan memihak rakyat.

"Kami sangat berterima kasih atas respons cepat Bupati. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam mewujudkan Rumah RJ di setiap desa dan kelurahan. Ini adalah wujud nyata keadilan restoratif yang mengedepankan kearifan lokal," tambahnya.

Dia juga menekankan pentingnya mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. "Jangan sampai setiap masalah kecil langsung dibawa ke pengadilan. Rumah RJ hadir sebagai solusi alternatif yang lebih humanis dan efektif."

Rumah RJ bukan sekadar bangunan fisik, tapi simbol perubahan paradigma. Keadilan tak lagi berjarak, tapi hadir di tengah masyarakat. Purwakarta telah memulai babak baru.

"Mari kita jaga dan rawat Rumah Keadilan ini agar kedamaian dan keadilan benar-benar menjadi milik seluruh warga Purwakarta," pungkas Martha.