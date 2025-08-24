Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

TPA Cikolotok Purwakarta Beroperasi tanpa Dokumen Izin Amdal

Reza Sunarya
24/8/2025 19:44
TPA Cikolotok Purwakarta Beroperasi tanpa Dokumen Izin Amdal
Aktivitas pembuangan sampah di TPA Cikolotok, Kabupaten Purwakarta(MI/REZA SUNARYA)

DINAS Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta,Jawa Barat, terancam pidana hingga denda milIARAN rupiah karena diduga mengoperasikan TPA tanpa dokumen izin Amdal.

Pengamat Kebijakan Publik Agus M Yasin, mengatakan tempat pembuangan akhir yang belum memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  berarti kegiatan operasionalnya belum memiliki kajian kelayakan lingkungan yang memadai untuk dampak besarnya terhadap lingkungan dan masyarakat.

TPA  Cikolotok di Kabupaten Purwakarta, tambahnya, hingga saat ini diduga belum memiliki izin Amdal. Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup memiliki kepatuhan terhadap aturan, yakni Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 yang mewajibkan TPA untuk memiliki dokumen AMDAL sebagai dasar kajian dampak lingkungan dan standar operasional.

"Operasional TPA tanpa AMDAL dapat menyebabkan bencana lingkungan dan membahayakan masyarakat," tandasnya, Minggu (24/8)

Menurut Agus, mengoperasikan TPA tanpa dokumen izin lingkungan yang sesuai dapat mengakibatkan ancaman pidana penjara hingga denda miliaran rupiah bagi pengelolanya, sesuai dengan Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009.

Sementara, Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, Mugti Rosadi menyatakan Dokumen UPL/KL saat diminta dokumen oleh Kementrian Lingkungan Hidup memang tidak ada karena hilang.

"Terkait dokumen TPA Cikolotok, saat itu pengelola msih berstatus Dinas Kebersihan sudah  mengajukan UPL/KL dan dokumennya ada. Namun, pada 2014 saat akan mendapatkan bantuan untuk perluasan TPA dari Kementerian PU, dokumen tersebut tidak ada karena hilang entah kemana," paparnya.

 

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved