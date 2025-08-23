DPW NasDem Jabar melantik Pengurus DPD NasDem Karawang

Ketua DPD NasDem Karawang Dian Fajrud Jaman.(MI/Reza Sunarya )

DPW Partai NasDem Jawa Barat melantik pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Karawang. Dian Fahrud Jaman kembali mengemban Ketua DPD NasDem Karawang.



Sementara jabatan Sekretaris DPD NasDem Karawang di Jabat Mulyadi dan Bendahara Firna Andriani di Jalan Interchange Hotel Resinda, Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Sabtu (23/8).



Pada periode sebelumnya, Dian Fahrud Jaman pada pemilu 2024 lalu berhasil membawa Partai NasDem masuk menjadi pimpinan DPRD Karawang dengan meraih tujuh kursi.



Dian menjelaskan, NasDem Karawang telah menghadapi Pemilu. Banyak pelajaran yang menjadi kekuatan untuk meraih kemenangan NasDem hingga Pemilu terakhir mengalami peningkatan signifikan hingga tujuh kursi.



"Hari ini menjadi hari sejarah buat kita karena bukan hanya seremonial, melainkan juga jadi komitmen buat kami mengabdi pada masyarakat bangsa dan negara," kata Dian.



"Termasuk kita juga bisa membawa Kakak Aep Syaepuloh dalam kemenangan di Pilkada. Alhamdulillah kami bisa berada diposisi ini, tentu ini jadi pelajaran dan pengalaman. Kalau ditanya apa bekal kedepan? Kami memiliki pengalaman dan akan terus belajar," sambung Dian.



Sementara, Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengakui kolaborasi menjadi kunci antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan di Karawang.



"Hari ini NasDem bisa jadi wakil kedua DPRD Karawang. Berkoordinasi antara legislatif eksekutif demi maslahat Karawang, insya Allah akan membuahkan hasil. Termasuk kesejahteraan," kata Aep Syaepuloh.



Aep juga menyinggung mengenai kolaborasi antara Pemkab Karawang dengan NasDem yang sangat memberikan manfaat untuk masyarak, salah satunya adalah penanganan banjir di Desa Karangligar.



Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Saan Mustopa menjelaskan, NasDem selalu berkomitmen terhadap pembangunan di daerah. Pihaknya terus berusaha untuk memberikan komitmen terhadap aspirasi masyarakat melalui kolaborasi politik dengan berbagai pihak.



"Untuk itu, membangun sinergi, kolaborasi dan komunikasi yang baik menjadi penting. Dengan segala potensi yang dimiliki Nasdem, selalu berkomitmen memberikan yang terbaik untuk masyarakat Karawang," kata Saan.



Saan juga menyebutkan kolaborasi yang dilakukan NasDem bersama pemerintah daerah, khususnya di Karawang.



"Tadi bupati mencontohkan ada daerah di Karawang yang tiap hari banjir, sampai tahap banjir abadi. Dan pernah saya sampaikan di depan bupati bahwa daerah tersebut tidak ada yang mengenal dan memilih saya. Tetapi saya tetap datang ke sana. Bersama kang Dian, bersama bupati. Insya Allah pembangunan pengendalian banjir bisa terlaksana," kata Saan.



Menyinggung soal Pelantikan Pengurus DPD NasDem Karawang, Saan menyebutkan, pergantian pengurus partai merupakan proses yang harus dilalui, tentunya melalui tahapan evaluasi untuk menjalankan roda partai.



"Intinya saya tegaskan keberadaan Nasdem dari waktu ke waktu mendapatkan daya penerimaan yang cukup baik di Karawang. Ini tentu harus kita jaga, harus kita rawat agar perolehan Nasdem bukan hanya tetap tetapi bertambah di 2029," pungkas Saan.(RZ/E-4)