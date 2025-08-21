Bupati Cirebon Minta Koperasi Desa Beli Gabah Petani

Headline
KOPERASI Desa Merah Putih di Kabupaten Cirebon diharapkan bisa bergerak di sektor pertanian. Di antaranya dengan menyerap beras langsung dari petani.
“Kami minta koperasi desa merah putih bisa terjun langsung untuk penguatan di sektor pangan,” tutur Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, Kamis (21/8).
Kabupaten Cirebon, lanjut dia, merupakan salah satu lumbung pangan di Jabar melalui komuditas padi. Untuk itu, ketahanan pangan harus dijaga.
Imron meminta Koperasi Desa Merah Putih untuk turut serta menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon. “Salah satu caranya yaitu dengan langsung membeli gabah atau beras dari petani, sehingga harga di tingkat petani dan konsumen akan lebih terkendali."
Selain menguntungkan, tambahnya, petani juga akan mendapatkan harga jual gabah dengan layak. Sementara masyarakat juga bisa memperoleh pasokan pangan, khususnya beras dengan harga yang stabil.
“Koperasi Desa Merah Putih memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara petani dan pasar,” tandasnya.
Keberadaan koperasi desa merah putih dapat membantu memutuskan mata rantai pembelian beras yang dilakukan oleh tengkulak. Pasalnya, Koperasi Desa Merah Putih memiliki memiliki jaringan yang kuat di tingkat desa, sehingga harga pangan tidak melonjak secara tiba-tiba.
Dengan pembelian gabah dan beras yang dilakukan oleh koperasi langsung ke petani, maka diharapkan bisa mengendalikan harga beras.
“Pengendalian harga beras sangat penting untuk mencegah terjadinya inflasi di tingkat daerah. Jangan sampai inflasi di Kabupaten Cirebon disebabkan harga beras yang naik. Jadi, peran koperasi akan sangat menentukan di sini,” papar Bupati.
Selain membeli gabah maupun beras langsung dari petani, Imron juga meminta koperasi merah putih turut serta mengembangkan komoditas unggulan di desa mereka.
“Kembangkan yang sudah menjadi kekuatan lokal. Jangan memaksakan desa mengembangkan komoditas yang tidak sesuai dengan lahannya,” tambahnya.
Ini juga sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat yaitu setiap daerah diminta untuk menjaga ketahanan pangan berdasarkan kemampuan dan keunggulan masing-masing.
Hingga pertengahan tahun ini sebanyak 424 Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk di Kabupaten Cirebon. Koperasi digerakkan melalui semangat gotong royong dan kolaborasi antarwarga. Tujuannya, mengonsolidasikan potensi ekonomi desa.
