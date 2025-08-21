Getaran Gempa Dirasakan di 9 Kecamatan di Majalengka

Ilustrasi(Antara)

GETARAN gempa bumi yang berpusat di Bekasi dan sekitarnya juga dirasakan warga di sembilan kecamatan di Kabupaten Majalengka.

Seperti diketahui, wilayah Bekasi dan sekitarnya diguncang gempa bumi tektonik dengan magnitude 4,9 pada Rabu (20/8) sekitar pukul 19.45 WIB. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Majalengka, Wawan Suryawan, menjelaskan getaran gempa tersebut juga bisa dirasakan warga di sembilan kecamatan di wilayah mereka.

“Gempa tersebut juga dirasakan warga di sembilan kecamatan di Kabupaten Majalengka,” tutur Wawan.

Kesembilan kecamatan tersebut masing-masing Kecamatan Argapura, Banjaran, Cikijing, Jatitujuh, Jatiwangi, Kertajati, Maja, Sindangwangi dan Ligung.

Warga di sembilan kecamatan tersebut juga merasakan getaran ringan dengan intensitas MM I.

“Namun hingga kini tidak ada dampak yang dilaporkan akibat gempa tersebut,” tutur Wawan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan BMKG, episenter gempa berada di darat pada koordinat 6,52 Lintang Selatan dan 107,25 Bujur Timur, atau 19 kilometer tenggara Kabupaten Bekasi, dengan kedalaman 10 kilometer. Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal yang dipicu oleh sumber gempa sesar naik busur belakang Jawa Barat. (UL/E-4)