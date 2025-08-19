Lalu Lintas di Kota Bandung Lancar Saat Karnaval HUT ke-80 Jabar

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PAWAI Perayaan HUT ke-80 Provinsi Jawa Barat berlangsung meriah.
Kirab diikuti sekitar 3.000 orang peserta yang berjalan kaki, mengendarai kuda dan juga kereta kencana.
Kemacetan dan pengalihan jalan terjdi saat karnaval berlangsung. Namun secara umum arus lalu lintas relatif lancar. Ini bisa dilihat dari pemantauan lalu lintas di Bandung Command Center (BCC) yang ada di Balai Kota Bandung, Selasa (19/8).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, perayaan HUT ke-80 Jabar menjadi momentum penting untuk mewujudkan visi “Jawa Barat Istimewa”. Kota Bandung pun menjadi pusat perayaan, yang dihadiri ribuan warga dari 27 kota dan kabupaten se-Jabar.
"Saya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara tersebut di Kota Bandung. Alhamdulillah, sore ini kita sudah merayakan bersama-sama ulang tahun Jabar yang ke-80. Kami juga bersyukur bahwa Bandung menjadi tempat perayaannya,” ungkapnya usai melakukan pemantauan lalu lintas BCC.
Dia menekankan pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban dan kenyamanan selama rangkaian acara berlangsung. Hal ini mengingat banyaknya tamu dari berbagai daerah di Jabar yang hadir di Kota Bandung.
"Tim kebersihan sudah mulai bergerak dari arah Gedung Merdeka menuju rute-rute perayaan. Meski lalu lintas sempat padat, Alhamdulillah masih bisa dikendalikan dengan sistem buka-tutup," tuturnya.
Farhan juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan mengikuti arahan petugas di lapangan, mengingat perayaan ini merupakan pesta rakyat se-Jabar.
“Harap maklum, karena ini perayaan rakyat. Kami mengajak warga untuk ikut menjaga suasana agar tetap kondusif dan nyaman bagi semua,” tandannya.
Pawai karnaval sendiri dimulai dari Gedung Merdeka dan berakhir di Gedung Sate. Sebanyak 27 kabupaten dan kota mengirimkan perwakilannya dan busana khas masing-masing. Dalam arakan tersebut ikut juga ditampilkan kereta kencana tanpa penumpang yang ditarik dua kuda.
Desain ini menghadirkan efisiensi tinggi bagi pengelolaan material di industri kedirgantaraan, sekaligus menjadi contoh kolaborasi akademisi dan industri yang berdampak nyata.
PONDOK Pesantren Raudlatul Muta'alimin Cilendek, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, resmi membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG).
Gempa magnitudo 2,3 terjadi di area perkebunan warga Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, pada koordinat 6,82 LS dan 107,49 BT.
Kasus TB di Kota Tasikmalaya setiap tahun angkanya terus meningkat.
PERISTIWA memilukan terjadi di Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.
Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) yang diluncurkan DJP pada 22 Juli 2025 merupakan dokumen resmi yang merangkum 8 hak dan 8 kewajiban Wajib Pajak.
Pemkab Cianjur membebaskan atau memberikan pengurangan sebesar 100% tunggakan pokok serta sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
Operasi digelar selama dua hari, 14–15 Agustus 2025. Petugas menyatroni dan menyegel 11 gudang di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi.
Bapenda Kabupaten Cirebon tengah menyiapkan dokumen sebagai dasar teknis pembebasan tunggakan PBB
Kota Tasikmalaya dinyatakan gagal dalam meraih predikat KLA, di antaranya lantaran belum membentuk UPTD PPA dan rumah aman.
Turunnya angka stunting mengindikasikan implementasi aksi konvergensi berjalan sesuai rencana.
Panitia menyelenggarakan lomba edukatif yang diikuti anak balita hingga pelajar SD.
Kedua produk terbaru dari Hyundai ini dirancang khusus untuk masyarakat Indonesia. Stragazer Cartenz dan Cartenz X dibuat sesuai dengan karakter jalanan di Indonesia,
PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya memberikan kado istimewa kepada masyarakat melalui pembebasan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) pada momentum HUT ke-80 Republik Indonesia.
DI tengah konflik pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo serta ketidakpastian bantuan dari Pemkot Bandung hingga Pemprov Jawa Barat, lahir dua ekor anak Harimau Benggala.
YAYASAN Indonesia Setara (YIS) bersama INOTEK Foundation kembali menghadirkan Program Desa EMAS (Desa Ekonomi Maju dan Sejahtera).
TEPAT pada HUT ke-80 RI, dengan dalih mengembalikan fungsi lahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kado pahit bagi rakyatnya.
