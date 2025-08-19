Lalu Lintas di Kota Bandung Lancar Saat Karnaval HUT ke-80 Jabar

Wali Kota Bandung M Farhan memantau kondisi lalu lintas saat digelar karnaval perayaan HUT ke-80 Jawa Barat(MI/NAVIANDRI)

PAWAI Perayaan HUT ke-80 Provinsi Jawa Barat berlangsung meriah.

Kirab diikuti sekitar 3.000 orang peserta yang berjalan kaki, mengendarai kuda dan juga kereta kencana.

Kemacetan dan pengalihan jalan terjdi saat karnaval berlangsung. Namun secara umum arus lalu lintas relatif lancar. Ini bisa dilihat dari pemantauan lalu lintas di Bandung Command Center (BCC) yang ada di Balai Kota Bandung, Selasa (19/8).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, perayaan HUT ke-80 Jabar menjadi momentum penting untuk mewujudkan visi “Jawa Barat Istimewa”. Kota Bandung pun menjadi pusat perayaan, yang dihadiri ribuan warga dari 27 kota dan kabupaten se-Jabar.

"Saya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara tersebut di Kota Bandung. Alhamdulillah, sore ini kita sudah merayakan bersama-sama ulang tahun Jabar yang ke-80. Kami juga bersyukur bahwa Bandung menjadi tempat perayaannya,” ungkapnya usai melakukan pemantauan lalu lintas BCC.

Dia menekankan pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban dan kenyamanan selama rangkaian acara berlangsung. Hal ini mengingat banyaknya tamu dari berbagai daerah di Jabar yang hadir di Kota Bandung.

"Tim kebersihan sudah mulai bergerak dari arah Gedung Merdeka menuju rute-rute perayaan. Meski lalu lintas sempat padat, Alhamdulillah masih bisa dikendalikan dengan sistem buka-tutup," tuturnya.

Farhan juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan mengikuti arahan petugas di lapangan, mengingat perayaan ini merupakan pesta rakyat se-Jabar.

“Harap maklum, karena ini perayaan rakyat. Kami mengajak warga untuk ikut menjaga suasana agar tetap kondusif dan nyaman bagi semua,” tandannya.

Pawai karnaval sendiri dimulai dari Gedung Merdeka dan berakhir di Gedung Sate. Sebanyak 27 kabupaten dan kota mengirimkan perwakilannya dan busana khas masing-masing. Dalam arakan tersebut ikut juga ditampilkan kereta kencana tanpa penumpang yang ditarik dua kuda.