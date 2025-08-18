Dua Kendaraan Terbaru dari Hyundai Diluncurkan di Bandung

Hyundai Motors Indonesia memperkenalkan Hyundai Stargazer Cartenz kepada warga Bandung di Trans Studio Mall.(MI/SUMARIYADI)

HYUNDAI Motors Indonesia berhasil mengantongi 3.000 lebih pesanan dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, beberapa waktu lalu.

Kendaraan produk terbaru pabrikan asal Korea Selatan itu, yakni Stargazer Cartenz mendapat perhatian besar publik Indonesia.

Sukses di GIIAS 2025, Stargazer Cartenz dan Stargazer Cartenz X diboyong ke Bandung. Keduanya mulai diperkenalkan kepada masyarakat Bandung dan sekitarnya, dalam pameran yang digelar di Trans Studio Mall, mulai Senin (18/8).

"Kedua produk terbaru dari Hyundai ini dirancang khusus untuk masyarakat Indonesia. Stragazer Cartenz dan Cartenz X dibuat sesuai dengan karakter jalanan di Indonesia," papar Area Manager PT Hyundai Motors Indonesia, Vinsensius Denny Ariesanto.

Bandung menjadi kota pertama setelah peluncuran kedua varian itu di GIIAS 2025. Kehadiran kendaraan ini di Kota Kembang ditargetkan bisa mendatangkan 3% dari total penjualan nasional Hyundai.

"Tahun ini, kami menargetkan Bandung bisa menyumbang 17% dari total penjualan Hyundai di Indonesia. Ditambah 3% dari Stargazer Cartenz dan Cartenz X, kami targetkan bisa meraup 20% dari total penjualan di Indonesia," lanjutnya.

Dia memastikan, Stargazer Cartenz dan Cartenz X memiliki fitur keamanan dan kenyamanan lebih baik dari kendaraan sejenis di kelasnya yang ada di Indonesia. "Kendaraan ini sangat nyaman dikendarai di semua kondisi jalanan di Indonesia."

Sejumlah fitur modern yang dihadirkan kedua kendaraan itu, di antaranya Hyundai SmartSense dengan SVM, BVM, dan Front Parking Distance Warning, Built-in Navigation, serta Shift-by-Wire.



Sembilan varian

Stargazer Cartenz menjadi pilihan ideal untuk keluarga. Sementara Stargazer Cartenz X dirancang untuk mendukung gaya hidup profesional dengan mobilitas tinggi.

Stargazer Cartenz diluncurkan dalam enam varian, sedangkan Stargazer Cartenz X memiliki 3 varian. Di Bandung kendaraan ini dibanderol OTR dengan harga mulai dari Rp270.900.000 hingga Rp392.900.000.

“Peluncuran STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X di Kota Bandung menjadi bagian penting dari upaya kami dalam menghadirkan mobil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia di berbagai kota. Kami mempersembahkan keduanya sebagai “The Real Indonesian Car” yang dibuat untuk jalanan Indonesia dengan karakteristik yang kuat, nyaman, dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia,” ungkap Ju Hun Lee, President Director PT Hyundai Motors Indonesia, dalam keterangan tertulisnya.

Sementara Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia menambahkan STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X membawa warisan seri STARGAZER ke tingkat yang lebih tinggi. Pembaruan ini tidak hanya menyempurnakan model sebelumnya, tetapi juga memperkuat daya saing Hyundai di segmen MPV dan MPV crossover melalui keamanan dan kenyamanan berkendara yang lebih maksimal.

"Kendaraan ini dilengkapi fitur-fitur yang lebih canggih, seperti Hyundai SmartSense yang dibekali Front Parking Distance Warning, Blind-spot View Monitor, dan Surround View Monitor. Kami yakin, kehadiran keduanya akan semakin memperkuat posisi Hyundai STARGAZER sebagai kendaraan pilihan masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Bandung," tandasnya.



Tampilan modern



STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X dirancang dengan tampilan yang modern. STARGAZER Cartenz mengusung bentuk aerodinamis dengan garis desain yang elegan, cocok bagi keluarga masa kini.

Sementara STARGAZER Cartenz X tampil lebih kokoh dan tangguh berkat sentuhan khas crossover, menjadikannya pilihan tepat bagi mereka yang aktif dan sering melalui medan-medan sulit seperti perbukitan.

Keduanya juga dilengkapi interior yang luas dan nyaman, memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi seluruh penumpang.

Khusus untuk STARGAZER Cartenz X, pengguna akan dimanjakan dengan Shift-by-Wire (SBW) yang ditempatkan di dekat setir. Fitur ini turut memberikan kenyamanan ekstra melalui desain konsol tengah yang fungsional, lengkap dengan ruang penyimpanan lebih luas untuk mendukung aktivitas masyarakat modern.

Untuk menambah kenyamanan berkendara, Hyundai menyematkan fitur Built-in Navigation di kedua kendaraan. Pengemudi bisa menemukan rute terbaik dengan lebih mudah tanpa melihat smartphone.

STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X memiliki pilihan warna Creamy White Pearl, Midnight Black Pearl, Magnetic Silver Metallic, dan Titan Gray Metallic. Khusus STARGAZER Cartenz X, tersedia juga pilihan warna matte, yaitu Gravity Gold Matte dan Optic white Matte, dengan tambahan biaya Rp3,5 juta.