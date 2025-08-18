Anak-anak di Lembang Diajarkan Sportivitas dan Kejujuran Lewat Lomba Agustusan

Anak-anak mengikuti lomba yang digelar untuk memeriahkan HUT RI di Lembang, Kabupaten Bandung Barat.(MI/DEPI GUNAWAN)

SUASANA meriah terlihat di sudut Gang Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, saat puluhan anak mengikuti berbagai lomba agustusan.

Pihak panitia menyelenggarakan lomba edukatif yang diikuti anak balita hingga pelajar SD. Mulai dari lomba menangkap ikan, makan kerupuk, sedotan manyun, joget gibrig, balon air dan lainnya.

Sorak sorai dukungan dari orangtua menambah semarak suasana perlombaan. Tidak hanya soal menang dan kalah, kegiatan ini juga menjadi sarana anak-anak belajar sportivitas, keberanian, dan kejujuran sejak dini.

Saat lomba menangkap ikan misalnya, anak-anak disuruh menghitung sendiri jumlah ikan yang berhasil dipindahkan dari dalam baskom. Konsep unik ini mengajarkan anak agar bersikap jujur sejak dini.

Ketua RW 04 Desa Kayuambon, Yusif mengatakan, lomba yang digelar bukan sekadar hiburan menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI, tapi juga sebagai pelajaran kepada generasi penerus agar memiliki akhlak yang baik, jujur dalam mengikuti aturan, dan bisa menerima hasil lomba dengan sportif.

"Kegiatan ini bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana anak-anak berani mencoba, jujur mengikuti aturan dan bisa menerima hasil dengan lapang dada," tambahnya, Senin (18/8).

Pihaknya memilih waktu perlombaan dilaksanakan sehari setelah 17 Agustus karena memanfaatkan momen cuti bersama dari pemerintah agar semua warga bisa kumpul bersama.

"Kemarin kita selenggarakan perlombaan bergabung sama RW sebelah. Hari ini kita laksanakan secara mandiri agar kebersamaan warga lebih terasa," bebernya.

Dalam perlombaan, terlihat anak-anak antusias dan senang meski tidak selalu menang. Sosok mereka yang polos dan lugu menambah kemeriahan lomba agustusan.

"Hari libur kita manfaatkan dengan kegiatan yang membuat anak-anak gembira. Hadiahnya mungkin tak seberapa, tapi mereka akan mengenang setelah nanti beranjak dewasa, "ujarnya.

Salah satu anak, Kanaya, 10, mengaku senang mengikuti berbagai lomba meski tidak selalu menang. Sebab, ia dan setiap anak diberikan bingkisan gratis berisi alat tulis dan beragam makanan.

"Tadi ikutan lomba mulai jam 10 pagi, cape tapi seru bisa kumpul sama teman, tetangga. Hari ini kebetulan libur, tapi besok udah masuk sekolah lagi," ucap Kanaya.

Kegiatan warga ini diisi pula dengan makan bersama atau botram yang diikuti seluruh warga RW mulai dari bapak-bapak, ibu rumah tangga hingga para anak yang mengikuti lomba.