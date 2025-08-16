Balita Terluka Akibat Tiket Gelang di Arena Bermain Sumarecon Mall

Balita yang menderita cedera di pipinya akibat gelang tiket yang berbahaya.(ISTIMEWA)

PENGAMANAN anak di wahana bermain berbayar dipertanyakan. Di Bandung, seorang balita, Tegep Gibran Gumilar, menderita cedera saat bermain di wahana Play and Learn di Sumarecon Mal Bandung.

Sang balita mengalami luka di pipi, akibat terkena sabetan gelang tiket yang wajib dipakai oleh setiap pengunjung. Peristiwa nahas itu terjadi pada Sabtu (16/8).

Menurut penuturan sang ibu, Sinta, sebelum memasuki arena ia sempat meminta pihak pengelola agar anaknya tidak diwajibkan mengenakan gelang tiket. Ia menilai gelang tersebut berpotensi membahayakan, karena dari bentuk kasat mata terlihat tajam.

“Saya sudah minta agar anak saya tidak dipakaikan gelang tiket, karena kelihatan tajam dan berbahaya. Tapi pihak pengelola tetap mewajibkan semua pengunjung memakai gelang, padahal saya sudah bayar untuk masuk ke arena permainan itu,” tegas Sinta.

Kekhawatiran sang ibu terbukti. Saat bermain, pipi Tegep tersayat bagian gelang hingga mengalami luka. Insiden ini membuat Sinta kecewa. Dia khawatir kasus serupa bisa menimpa anak-anak lainnya.

Atas kejadian tersebut, Sinta meminta pihak pengelola Play and Learn untuk segera meninjau ulang dan memperbaiki sistem tiket di lokasi permainan. Ia menekankan pentingnya keselamatan anak-anak yang menjadi pengunjung utama arena tersebut.

“Saya harap pihak pengelola benar-benar mengevaluasi penggunaan gelang tiket ini, supaya tidak ada korban berikutnya,” ujarnya.

Sementara itu Avi, pihak pengelola Play and Learn di Sumarecon Mall Bandung memastikan semua pengunjung tetap harus memakai gelang tersebut. Pihaknya berjanji akan mengobati anak yang mengalami luka di wajahnya di klinik setempat