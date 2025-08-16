Balita Terluka Akibat Tiket Gelang di Arena Bermain Sumarecon Mall

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENGAMANAN anak di wahana bermain berbayar dipertanyakan. Di Bandung, seorang balita, Tegep Gibran Gumilar, menderita cedera saat bermain di wahana Play and Learn di Sumarecon Mal Bandung.
Sang balita mengalami luka di pipi, akibat terkena sabetan gelang tiket yang wajib dipakai oleh setiap pengunjung. Peristiwa nahas itu terjadi pada Sabtu (16/8).
Menurut penuturan sang ibu, Sinta, sebelum memasuki arena ia sempat meminta pihak pengelola agar anaknya tidak diwajibkan mengenakan gelang tiket. Ia menilai gelang tersebut berpotensi membahayakan, karena dari bentuk kasat mata terlihat tajam.
“Saya sudah minta agar anak saya tidak dipakaikan gelang tiket, karena kelihatan tajam dan berbahaya. Tapi pihak pengelola tetap mewajibkan semua pengunjung memakai gelang, padahal saya sudah bayar untuk masuk ke arena permainan itu,” tegas Sinta.
Kekhawatiran sang ibu terbukti. Saat bermain, pipi Tegep tersayat bagian gelang hingga mengalami luka. Insiden ini membuat Sinta kecewa. Dia khawatir kasus serupa bisa menimpa anak-anak lainnya.
Atas kejadian tersebut, Sinta meminta pihak pengelola Play and Learn untuk segera meninjau ulang dan memperbaiki sistem tiket di lokasi permainan. Ia menekankan pentingnya keselamatan anak-anak yang menjadi pengunjung utama arena tersebut.
“Saya harap pihak pengelola benar-benar mengevaluasi penggunaan gelang tiket ini, supaya tidak ada korban berikutnya,” ujarnya.
Sementara itu Avi, pihak pengelola Play and Learn di Sumarecon Mall Bandung memastikan semua pengunjung tetap harus memakai gelang tersebut. Pihaknya berjanji akan mengobati anak yang mengalami luka di wajahnya di klinik setempat
Acara diikuti oleh puluhan fotografer wanita dengan berbagai lomba seru
Gempa bumi akibat pergerakan Sesar Lembang dengan magnitudo 1,8 terjadi pada Kamis (14/8), pada pukul 16.13 WIB.
Saat ini terdapat sekitar 500 kilometer jalan kabupaten yang rusak. Seluruh jalan rusak di 31 kecamatan itu ditargetkan akan rampung dan mulus diperbaiki dalam tiga tahun ke depan
KAI Cirebon telah menyiapkan sebanyak 2.560 tiket tambahan jelang libur panjang akhir pekan.
Dalam penangkapan itu, polisi menyita 125 batang pohon ganja dan 23,26 gram daun ganja kering siap konsumsi.
Rapat itu menjadi momentum penegasan dukungan Kota Bandung terhadap kemerdekaan Palestina
Modus operandinya, para tersangka mengganjal mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi.
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, menerapkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Layanan tersebut mulai berlaku pada 14 Agustus 2025 di wilayah Jabodetabek. Setelah itu akan paralel ke daerah lainnya di pulau Jawa dan semua kota serta kabupaten di Indonesia
Artinya, lahan tersebut belum memiliki legalitas kepemilikan yang pasti dan statusnya masih kosong dalam peta kawasan hutan.
Desa Cisande merupakan salah satu desa binaan Rumah Zakat yang telah mengalami transformasi signifikan melalui program Desa Berdaya
Bendera raksasa 800 meter persegi itu bukan sekadar kain, melainkan simbol perjuangan, keberanian, dan cinta Tanah Air yang terus menyala.
UMKM berperan sangat penting dalam menjaga perekonomian nasional
Tenda sederhana yang hanya beratap terpal bekas pembongkaran warung diisi oleh Nur, 60, beserta suami, anak dan sanak saudaranya
Pelaksanaan gebyar dipusatkan di Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kamis (14/8). Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mencanangkan gerakan itu.
Tidak ada korban jiwa, tapi jalan penghubung antar Kecamatan tertutup materil tanah longsor dan pohon tumbang
Kami tidak pernah diajak berdiskusi terkait penertiban pembongkaran bangunan disepanjang wilayah Ciater.
