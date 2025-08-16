Komunitas Fotografi Kompakers Bandung Rayakan HUT ke-80 RI di Mal

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMUNITAS Fotografi Kompakers Bandung menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di mal Bandung Indah Plaza (BIP).
Acara diikuti oleh puluhan fotografer wanita dengan berbagai lomba seru, mulai dari peraturan baris-berbaris, kuis pengetahuan umum, hingga aneka games kreatif.
Hadiah yang diberikan bukan berupa barang mewah, melainkan kebutuhan sehari-hari seperti sayuran segar, aneka minuman rencengan, sabun, hingga perlengkapan rumah tangga.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta tampil antusias dengan dresscode merah putih sebagai simbol semangat kemerdekaan.
Eksistensi Fotografer Perempuan di Bandung
Ketua Kompakers Bandung, Linawati, menyampaikan bahwa pemilihan lokasi di mal bukan tanpa alasan.
“Dengan merayakan HUT RI di mal, kami ingin memberikan warna baru sekaligus membuka ruang interaksi dengan masyarakat lebih luas. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa fotografi bisa menjadi wadah kreatif bagi para perempuan,” ujarnya, Sabtu (16/8).
Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Anas Nadiati, menambahkan bahwa tahun ini Kompakers Bandung ingin menghadirkan suasana berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
“Mal yang ramai dan ceria diharapkan dapat menambah keseruan sekaligus mempererat kekompakan antaranggota dalam merayakan HUT ke-80 RI,” jelas Anas.
Tahun ini menjadi kali kelima Kompakers Bandung menyelenggarakan perayaan HUT RI. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat baru, mempererat solidaritas antaranggota, sekaligus menghadirkan energi positif untuk terus berkarya melalui fotografi.
Dukungan dari Bandung Indah Plaza
Perayaan yang diadakan Komunitas Fotografi Kompakers Bandung ini juga mendapat dukungan penuh dari pihak mal Bandung Indah Plaza.
Marcomm Manager Lippomalls Regional Bandung (BIP & IP), Nasrullah, menyampaikan, pihaknya memberikan kesempatan bagi komunitas untuk menggelar kegiatan positif dengan menyediakan ruang secara gratis.
"Bersamaan dengan ulang tahun ke-35 BIP, kami juga bekerja sama dengan komunitas lari untuk mengadakan fun run dengan doorprize logam mulia," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, hampir semua tenant di BIP menghadirkan promo spesial 17 Agustus, mulai dari F&B, fashion, gadget hingga jewelry.
"Dengan kolaborasi ini, Kompakers Bandung dan mal Bandung Indah Plaza berhasil menghadirkan semangat kemerdekaan yang kreatif, meriah, dan penuh kebersamaan di tengah masyarakat," pungkas Nasrullah
Sang balita mengalami luka di pipi, akibat terkena sabetan gelang tiket yang wajib dipakai oleh setiap pengunjung.
Gempa bumi akibat pergerakan Sesar Lembang dengan magnitudo 1,8 terjadi pada Kamis (14/8), pada pukul 16.13 WIB.
Saat ini terdapat sekitar 500 kilometer jalan kabupaten yang rusak. Seluruh jalan rusak di 31 kecamatan itu ditargetkan akan rampung dan mulus diperbaiki dalam tiga tahun ke depan
KAI Cirebon telah menyiapkan sebanyak 2.560 tiket tambahan jelang libur panjang akhir pekan.
Dalam penangkapan itu, polisi menyita 125 batang pohon ganja dan 23,26 gram daun ganja kering siap konsumsi.
Rapat itu menjadi momentum penegasan dukungan Kota Bandung terhadap kemerdekaan Palestina
Modus operandinya, para tersangka mengganjal mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi.
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, menerapkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Layanan tersebut mulai berlaku pada 14 Agustus 2025 di wilayah Jabodetabek. Setelah itu akan paralel ke daerah lainnya di pulau Jawa dan semua kota serta kabupaten di Indonesia
Artinya, lahan tersebut belum memiliki legalitas kepemilikan yang pasti dan statusnya masih kosong dalam peta kawasan hutan.
Desa Cisande merupakan salah satu desa binaan Rumah Zakat yang telah mengalami transformasi signifikan melalui program Desa Berdaya
Bendera raksasa 800 meter persegi itu bukan sekadar kain, melainkan simbol perjuangan, keberanian, dan cinta Tanah Air yang terus menyala.
UMKM berperan sangat penting dalam menjaga perekonomian nasional
Tenda sederhana yang hanya beratap terpal bekas pembongkaran warung diisi oleh Nur, 60, beserta suami, anak dan sanak saudaranya
Pelaksanaan gebyar dipusatkan di Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kamis (14/8). Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mencanangkan gerakan itu.
Tidak ada korban jiwa, tapi jalan penghubung antar Kecamatan tertutup materil tanah longsor dan pohon tumbang
Kami tidak pernah diajak berdiskusi terkait penertiban pembongkaran bangunan disepanjang wilayah Ciater.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved