Komunitas Fotografi Kompakers Bandung Rayakan HUT ke-80 RI di Mal

Komunitas Fotografer Wanita Bandung menggelar perayaan HUT RI di Mal Bandung Indah Plaza(ISTIMEWA)

KOMUNITAS Fotografi Kompakers Bandung menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di mal Bandung Indah Plaza (BIP).

Acara diikuti oleh puluhan fotografer wanita dengan berbagai lomba seru, mulai dari peraturan baris-berbaris, kuis pengetahuan umum, hingga aneka games kreatif.

Hadiah yang diberikan bukan berupa barang mewah, melainkan kebutuhan sehari-hari seperti sayuran segar, aneka minuman rencengan, sabun, hingga perlengkapan rumah tangga.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta tampil antusias dengan dresscode merah putih sebagai simbol semangat kemerdekaan.

Eksistensi Fotografer Perempuan di Bandung

Ketua Kompakers Bandung, Linawati, menyampaikan bahwa pemilihan lokasi di mal bukan tanpa alasan.

“Dengan merayakan HUT RI di mal, kami ingin memberikan warna baru sekaligus membuka ruang interaksi dengan masyarakat lebih luas. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa fotografi bisa menjadi wadah kreatif bagi para perempuan,” ujarnya, Sabtu (16/8).

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Anas Nadiati, menambahkan bahwa tahun ini Kompakers Bandung ingin menghadirkan suasana berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Mal yang ramai dan ceria diharapkan dapat menambah keseruan sekaligus mempererat kekompakan antaranggota dalam merayakan HUT ke-80 RI,” jelas Anas.

Tahun ini menjadi kali kelima Kompakers Bandung menyelenggarakan perayaan HUT RI. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat baru, mempererat solidaritas antaranggota, sekaligus menghadirkan energi positif untuk terus berkarya melalui fotografi.

Dukungan dari Bandung Indah Plaza

Perayaan yang diadakan Komunitas Fotografi Kompakers Bandung ini juga mendapat dukungan penuh dari pihak mal Bandung Indah Plaza.

Marcomm Manager Lippomalls Regional Bandung (BIP & IP), Nasrullah, menyampaikan, pihaknya memberikan kesempatan bagi komunitas untuk menggelar kegiatan positif dengan menyediakan ruang secara gratis.

"Bersamaan dengan ulang tahun ke-35 BIP, kami juga bekerja sama dengan komunitas lari untuk mengadakan fun run dengan doorprize logam mulia," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, hampir semua tenant di BIP menghadirkan promo spesial 17 Agustus, mulai dari F&B, fashion, gadget hingga jewelry.

"Dengan kolaborasi ini, Kompakers Bandung dan mal Bandung Indah Plaza berhasil menghadirkan semangat kemerdekaan yang kreatif, meriah, dan penuh kebersamaan di tengah masyarakat," pungkas Nasrullah