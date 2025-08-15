KAI Cirebon Siapkan Tiket Kereta Api Tambahan di Libur Panjang Akhir Pekan

Penumpang kereta api di Stasiun Cirebon.(MI/NURUL HIDAYAH)

PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon menyediakan tiket kereta api tambahan. Penambahan tiket ini dilakukan pada libur panjang akhir pekan sekaligus peringatan hari ulang tahun ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Manajer Humas Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 2.560 tiket tambahan jelang libur panjang akhir pekan.

“TIket kereta api tambahan disiapkan untuk kereta api kelas ekonomi,” tutur Muhibbuddin, Jumat (15/8).

Kereta tersebut ialah Kereta Api (KA) Gunungjati kelas ekonomi relasi Gambir-Cirebon-Semarang Tawang Bank Jateng (PP) untuk keberangkatan 15 hingga 18 Agustus 2025. Juga tiket kereta api tambahan disiapkan untuk di KA Cakrabuana relasi relasi Gambir–Cirebon–Purwokerto (PP) untuk keberangkatan mulai 15 hingga 19 Agustus 2025.

Penyediaan tiket kereta api tambahan ini dibarengi dengan penambahan 1 kereta ekonomi pada setiap perjalanan KA Gunungjati dan KA Cakrabuana. Kapasitas tempat duduk dalam 1 kereta ekonomi sebanyak 80 penumpang.

“Untuk tambahan 1 kereta ekonomi di KA Gunungjati yang berjalan selama 4 hari terdapat 1.280 tiket tambahan yang disediakan. Sementara tambahan 1 kereta ekonomi di KA Cakrabuana yang berjalan selama 5 hari dengan tiket tambahan yang disediakan sebanyak 1.280," tambahnya.

Muhibbuddin juga berharap dengan disediakannya tiket kereta api tambahan dapat menampung jumlah penumpang yang biasanya mengalami peningkatan saat libur panjang akhir pekan.

Pada kesempatan yang sama, dia juga menjelaskan bahwa Daop 3 Cirebon juga memberikan diskon tiket kereta api komersial hingga 20% untuk berbagai kelas. “Promo ini berlaku untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2025 ke berbagai tujuan."

PT KAI, lanjut Muhibbuddin juga melakukan penambahan perjalanan kereta api mulai 16 hingga 18 Agustus 2025. Adapun kereta api tambahan yang melintas di wilayah Daop 3 Cirebon, antara lain KA Purwojaya relasi Gambir – Kroya – Cilacap PP (2 trip), KA Cirebon Fakultatif relasi Gambir – Cirebon (PP), dan KA Batavia – Gambir – Solo Balapan (PP).

Muhibbuddin mengimbau kepada para pelanggan untuk memesan tiket lebih awal melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, serta saluran pejualan resmi lainnya.

"Pemesanan tiket lebih awal memudahkan penumpang dalam merencanakan perjalanan dan memastikan ketersediaan tempat duduk, serta dapat memilih jadwal dan kursi sesuai yang diinginkan," tandasnya.