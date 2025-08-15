KAI Cirebon Siapkan Tiket Kereta Api Tambahan di Libur Panjang Akhir Pekan

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon menyediakan tiket kereta api tambahan. Penambahan tiket ini dilakukan pada libur panjang akhir pekan sekaligus peringatan hari ulang tahun ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Manajer Humas Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 2.560 tiket tambahan jelang libur panjang akhir pekan.
“TIket kereta api tambahan disiapkan untuk kereta api kelas ekonomi,” tutur Muhibbuddin, Jumat (15/8).
Kereta tersebut ialah Kereta Api (KA) Gunungjati kelas ekonomi relasi Gambir-Cirebon-Semarang Tawang Bank Jateng (PP) untuk keberangkatan 15 hingga 18 Agustus 2025. Juga tiket kereta api tambahan disiapkan untuk di KA Cakrabuana relasi relasi Gambir–Cirebon–Purwokerto (PP) untuk keberangkatan mulai 15 hingga 19 Agustus 2025.
Penyediaan tiket kereta api tambahan ini dibarengi dengan penambahan 1 kereta ekonomi pada setiap perjalanan KA Gunungjati dan KA Cakrabuana. Kapasitas tempat duduk dalam 1 kereta ekonomi sebanyak 80 penumpang.
“Untuk tambahan 1 kereta ekonomi di KA Gunungjati yang berjalan selama 4 hari terdapat 1.280 tiket tambahan yang disediakan. Sementara tambahan 1 kereta ekonomi di KA Cakrabuana yang berjalan selama 5 hari dengan tiket tambahan yang disediakan sebanyak 1.280," tambahnya.
Muhibbuddin juga berharap dengan disediakannya tiket kereta api tambahan dapat menampung jumlah penumpang yang biasanya mengalami peningkatan saat libur panjang akhir pekan.
Pada kesempatan yang sama, dia juga menjelaskan bahwa Daop 3 Cirebon juga memberikan diskon tiket kereta api komersial hingga 20% untuk berbagai kelas. “Promo ini berlaku untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2025 ke berbagai tujuan."
PT KAI, lanjut Muhibbuddin juga melakukan penambahan perjalanan kereta api mulai 16 hingga 18 Agustus 2025. Adapun kereta api tambahan yang melintas di wilayah Daop 3 Cirebon, antara lain KA Purwojaya relasi Gambir – Kroya – Cilacap PP (2 trip), KA Cirebon Fakultatif relasi Gambir – Cirebon (PP), dan KA Batavia – Gambir – Solo Balapan (PP).
Muhibbuddin mengimbau kepada para pelanggan untuk memesan tiket lebih awal melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, serta saluran pejualan resmi lainnya.
"Pemesanan tiket lebih awal memudahkan penumpang dalam merencanakan perjalanan dan memastikan ketersediaan tempat duduk, serta dapat memilih jadwal dan kursi sesuai yang diinginkan," tandasnya.
Gempa bumi akibat pergerakan Sesar Lembang dengan magnitudo 1,8 terjadi pada Kamis (14/8), pada pukul 16.13 WIB.
Saat ini terdapat sekitar 500 kilometer jalan kabupaten yang rusak. Seluruh jalan rusak di 31 kecamatan itu ditargetkan akan rampung dan mulus diperbaiki dalam tiga tahun ke depan
Dalam penangkapan itu, polisi menyita 125 batang pohon ganja dan 23,26 gram daun ganja kering siap konsumsi.
Rapat itu menjadi momentum penegasan dukungan Kota Bandung terhadap kemerdekaan Palestina
Modus operandinya, para tersangka mengganjal mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi.
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, menerapkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Layanan tersebut mulai berlaku pada 14 Agustus 2025 di wilayah Jabodetabek. Setelah itu akan paralel ke daerah lainnya di pulau Jawa dan semua kota serta kabupaten di Indonesia
Artinya, lahan tersebut belum memiliki legalitas kepemilikan yang pasti dan statusnya masih kosong dalam peta kawasan hutan.
Desa Cisande merupakan salah satu desa binaan Rumah Zakat yang telah mengalami transformasi signifikan melalui program Desa Berdaya
Bendera raksasa 800 meter persegi itu bukan sekadar kain, melainkan simbol perjuangan, keberanian, dan cinta Tanah Air yang terus menyala.
UMKM berperan sangat penting dalam menjaga perekonomian nasional
Tenda sederhana yang hanya beratap terpal bekas pembongkaran warung diisi oleh Nur, 60, beserta suami, anak dan sanak saudaranya
Pelaksanaan gebyar dipusatkan di Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kamis (14/8). Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mencanangkan gerakan itu.
Tidak ada korban jiwa, tapi jalan penghubung antar Kecamatan tertutup materil tanah longsor dan pohon tumbang
Kami tidak pernah diajak berdiskusi terkait penertiban pembongkaran bangunan disepanjang wilayah Ciater.
Bendera berukuran 12 x 8 meter itu sukses dikibarkan pada ketinggian 200 meter oleh Paskibra dibantu 10 tim komunitas dan organisasi pecinta alam
Kegiatan GPM merupakan tindak lanjut program nasional untuk menjaga ketersediaan pangan, menstabilkan harga, serta mendukung ketahanan pangan di tengah masyarakat.
