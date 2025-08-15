Pemkab Bandung Janjikan Seluruh Jalan Mulus dalam 3 Tahun

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung mendengarkan pidato Presiden Prabowo.(MI/BAYU ANGGORO)

BUPATI Bandung Dadang Supriatna menjanjikan seluruh jalan kabupaten akan mulus dalam tiga tahun mendatang. Dana sebesar Rp1 triliun akan dialokasikan untuk memperbaiki seluruh jalan yang rusak.

Hal itu disampaikan Dadang usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung, di Soreang, Bandung, Jumat (15/8). Perbaikan seluruh jalan kabupaten yang rusak ini sebagai kado jelang peringatan ke-80 Kemerdekaan Indonesia.

Dia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 500 kilometer jalan kabupaten yang rusak di wilayahnya. Seluruh jalan rusak di 31 kecamatan itu ditargetkan akan rampung dan mulus diperbaiki dalam tiga tahun ke depan.

Baca juga : Pertama di Indonesia, Kabupaten Bandung Resmikan Kantor Bersama Satgas Percepatan Program MBG

Alokasi anggaran Rp1 triliun itu, menurutnya, akan dibagi ke dalam tiga tahun anggaran, yakni 2025 hingga 2027 mendatang. Saat ini tersisa sekitar 500 kilometer jalan rusak.

Selama 3,5 tahun memimpin Kabupaten Bandung pada periode pertama, Dadang menyebut telah berhasil memperbaiki sekitar 1.000 kilometer jalan rusak. Hal ini belum menuntaskan persoalan karena adanya kenaikan status jalan desa menjadi jalan kabupaten, sehingga jumlah jalan rusak kembali bertambah.

"Total panjang jalan rusak yang tersisa sekitar 500 kilometer. Pada 2025 ini, kami telah menganggarkan dana sekitar Rp300 miliar," tambahnya.

Baca juga : Warga Kabupaten Cirebon Protes Kerusakan Jalan tak Kunjung Diperbaiki

Menurutnya, pada tahun ini pihaknya akan fokus memperbaiki akses jalan menuju tempat wisata dan perbatasan antar daerah. Salah satunya adalah ruas jalan Kendeng-Dewata-Londok di Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu.

Ruas jalan sepanjang 22 kilometer ini merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Cianjur.

Dia menargetkan pengerjaan yang membutuhkan anggaran Rp44 miliar ini akan tuntas dalam 2-3 tahun.

"Insya Allah sesuai permintaan warga Londok dan Dewata, saya sudah tetapkan bahwa Jalan Kendeng hingga Londok akan diperbaiki mulai tahun ini. Untuk tahap awal, akan kita cor sepanjang empat kilometer," katanya.

Dia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat membantu perbaikan ruas jalan perbatasan karena menghubungkan antar daerah. "Saya berharap bisa berkolaborasi secara pentahelix. Perusahaan yang beroperasi di sini seperti PT Geo Dipa dan PT Sangkanwangi dapat membantu melalui CSR mereka. Pak Gubernur juga mudah-mudahan bisa support," katanya.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa menambahkan, peningkatan panjang jalan yang rusak di Kabupaten Bandung itu disebabkan adanya peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten.

Dari 1.500 kilometer jalan kabupaten, sekitar 1.000 kilometer telah diperbaiki pada masa kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna. Sepanjang 1.000 km itu saat ini kondisi atau statusnya mantap.

"Sekarang tinggal 500 kilometer lagi yang rusak, dan sesuai arahan Pak Bupati, yang 500 kilometer itu akan kita bereskan dalam tiga tahun. Di awal tahun ini sekitar 90 kilometer akan kita perbaiki," tandasnya.