Kabupaten Tasikmalaya Dilanda Tanah Longsor, Jalan Antar Kecamatan Tertutup

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
HUJAN deras menyebabkan sebuah tebing setinggi 10 meter di Lengkongbarang, Cayur, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, longsor. Kejadian itu juga menyebabkan satu pohon beringin tumbang dan menutup jalan.
Tidak ada korban jiwa, tapi jalan penghubung antar Kecamatan tertutup materil tanah longsor dan pohon tumbang
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya, Roni mengatakan, peristiwa itu terjadi akibat hujan deras dari malam hingga siang.
Peristiwa terjadi pukul 05.30 WIB dan proses evakuasi tengah dilakukan tim gabungan.
"Jalan utama penghubung antar kecamatan terpaksa ditutup sementara. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polsek, dibantu warga setempat bergotong royong meminggirkan pohon tumbang dan material tanah," katanya, Kamis (14/8).
Dia menambahkan hujan deras yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya juga menyebabkan 2 rumah semi permanen terancam longsor. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sudah bergerak membuat bronjong kawat untuk menahan tanah agar tidak bergerak, mengingat kontur tanah di lokasi kejadian labil.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya, Ucu Anwar mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Saat ini masih terjadi cuaca ektrem tidak menentu.
"Kami mengimbau agar masyarakat berada di zona berbahaya terutama rawan longsor harus waspada. Hujan masih terjadi, sehingga banjir dan tanah longsor masih rawan terjadi," tandasnya.
