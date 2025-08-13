Program Telur Gratis di Sumedang Mampu Turunkan Angka Stunting

Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila (ketiga dari kiri) saat memimpin rapat koordinasi terkait stunting.(DOK/PEMKAB SUMEDANG)

PROGRAM pemberian telur gratis untuk ibu hamil terbukti mampu menurunkan angka stunting di Kabupaten Sumedang. Aksi itu merupakan satu dari 8 aksi yang dilakukan di Sumedang selama 2024 untuk menurunkan angka stunting.

"Pemberian telur gratis ternyata mampu menekan angka kekurangan gizi ibu hamil. Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomtimen mewujudkan zero new stunting," ungkap Wakil Bupati Sumedng Fajar Aldila, Rabu (13/8).

Dia mengungkapkan Sumedang telah melaksanakan delapan aksi konvergensi selama 2024 untuk menekan angka stunting. Aksi dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perangkat desa, akademisi, hingga bisnis.

Pelaksanaan aksi, lanjutnya, telah memberikan dampak nyata terhadap penurunan stunting di Kabupaten Sumedang. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menyiapkan intervensi penanganan stunting kepada setiap keluarga secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Delapan aksi yang kami lakukan didukung inovasi seperti aplikasi Simpati, Simpati Jitu, Sinurmi, dan Sakip Desa,” tambahnya.

Kabupaten Sumedang telah menjadi rujukan baik secara nasional maupun internasional dalam program penurunan stunting. Daerah ini pernah menjadi wilayah dengan angka stunting tertinggi di Jabar mencapai 32,2% pada 2018. Namun, dengan kerja keras, pada 2024 lalu turun menjadi 7,96%.

Tahun ini, penilaian kinerja stunting tengah digelar oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat.

"Kami berkomitmen tidak akan ada new stunting di Sumedang sampai 2029 mendatang," tambah Fajar.

Dia mengimbau warga untuk mendukung terwujudnya zero new stunting di Kabupaten Sumedang. Salah satunya melalui rumah bebas asap rokok.

“Salah satu penyebab anak stunting adalah orangtuanya merokok. Untuk itu, saya menghimbau kepada ayah yang memiliki balita agar tidak merokok di dalam rumah,” katanya.