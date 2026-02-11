Sungai Cileungsi Siaga 1, Peringatan Dini Banjir di 13 Wilayah Bekasi hingga Bogor

Sungai Cileungsi siaga 1(Doc KP2C)

TINGGI muka air Sungai Cileungsi berstatus siaga 1 dengan ketinggian mencapai empat meter, Rabu (11/2)

Ketua Komunitas Peduli Sungai CiLeungsi Cikeas (KP2C), Puarman mengatakan bahwa TMA Cileungsi pada pukul 18.45 WIB tadi sudah mencapai 380 sentimeter atau siaga 1.

"Peringatan dini banjir. Maka jam 22.15 berpotensi banjir untuk wilayah yang dilewatinya," katanya dalam keterangannya, Rabu (11/2).

Adapun beberapa wilayah waspada banjir berada di wilayah Bekasi dan Bogor, yakni Vila Nusa Indah 5, Bumi Mutiara, Vila Nusa Indah 2, Vila Nusa Indah 1, Pangkalan 1A, Vila Jatirasa, Pondok Gede Permai, Kemang Ifi Graha/AL, PPA, Pondok Mitra Lestari, Pekayon Jaya, Kemang Pratama dan Delta Pekayon.

Selain itu, waspada juga untuk wilayah di hilir Bendung Bekasi. Ia mengatakan, untuk masyarakat yang berada di wilayah tersebut bisa melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan evakuasi mandiri.

"Bisa menaikkan barang-barang, memindahkan kendaraan, mengungsi ke tempat yg aman. Tidak perlu panik, lakukan dengan tenang sambil memantau pergerakan TMA." jelasnya.

Untuk update terbarunya, di hulu Sungai Cileungsi pada pukul 19.20 WIB TMA berada diketinggian 410 sentimeter yang memiliki batas normalnya 100 sentimeter.

Lalu, untuk huku Sungai Cikeas pukul 18.45 WIB berada diketinggian 90 sentimeter dengan batas normal 200 sentimeter, dan di pertemuan Sungai Cileungsi-Cikeas pada pukul 18.45 WIB berada diketinggian 50 sentimeter dengan batas normal 350 sentimeter.

"Saat ini TMA sudah top level," katanya. (Z-4)