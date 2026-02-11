Sungai Cileungsi Siaga 1, Peringatan Dini Banjir di 13 Wilayah Bekasi hingga Bogor

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
TINGGI muka air Sungai Cileungsi berstatus siaga 1 dengan ketinggian mencapai empat meter, Rabu (11/2)
Ketua Komunitas Peduli Sungai CiLeungsi Cikeas (KP2C), Puarman mengatakan bahwa TMA Cileungsi pada pukul 18.45 WIB tadi sudah mencapai 380 sentimeter atau siaga 1.
"Peringatan dini banjir. Maka jam 22.15 berpotensi banjir untuk wilayah yang dilewatinya," katanya dalam keterangannya, Rabu (11/2).
Adapun beberapa wilayah waspada banjir berada di wilayah Bekasi dan Bogor, yakni Vila Nusa Indah 5, Bumi Mutiara, Vila Nusa Indah 2, Vila Nusa Indah 1, Pangkalan 1A, Vila Jatirasa, Pondok Gede Permai, Kemang Ifi Graha/AL, PPA, Pondok Mitra Lestari, Pekayon Jaya, Kemang Pratama dan Delta Pekayon.
Selain itu, waspada juga untuk wilayah di hilir Bendung Bekasi. Ia mengatakan, untuk masyarakat yang berada di wilayah tersebut bisa melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan evakuasi mandiri.
"Bisa menaikkan barang-barang, memindahkan kendaraan, mengungsi ke tempat yg aman. Tidak perlu panik, lakukan dengan tenang sambil memantau pergerakan TMA." jelasnya.
Untuk update terbarunya, di hulu Sungai Cileungsi pada pukul 19.20 WIB TMA berada diketinggian 410 sentimeter yang memiliki batas normalnya 100 sentimeter.
Lalu, untuk huku Sungai Cikeas pukul 18.45 WIB berada diketinggian 90 sentimeter dengan batas normal 200 sentimeter, dan di pertemuan Sungai Cileungsi-Cikeas pada pukul 18.45 WIB berada diketinggian 50 sentimeter dengan batas normal 350 sentimeter.
"Saat ini TMA sudah top level," katanya. (Z-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved