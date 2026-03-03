Biro Perjalanan Haji dan Umrah di Subang Tunggu Keputusan Pemerintah hingga Maskapai

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SITUASI keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian memanas mulai, berdampak pada sektor perjalanan ibadah umrah. Pelaku usaha haji dan umrah di Kabupaten Subang, Jawa Barat, terus memantau perkembangan penerbangan menuju Arab Saudi dari Kementerian Haji dan Umrah, Kabupaten Subang.
Sejumlah biro perjalanan haji dan umrah di Kabupaten Subang memilih bersikap waspada dengan terus memantau perkembangan penerbangan menuju Arab Saudi.
Para pelaku usaha menyatakan hingga kini belum ada pembatalan massal dari calon jemaah. Namun, mereka secara intensif mengikuti informasi resmi terkait akses penerbangan dari Kementerian Haji dan Umrah guna memastikan keamanan dan kelancaran keberangkatan.
Salah satu biro perjalanan haji dan umrah di Subang, Rizma Tour, menyebut mayoritas calon jemaah masih memilih menunggu kepastian tanpa membatalkan rencana perjalanan.
Pengelola Rizma Tour, Ahmad Syahid, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario alternatif sebagai langkah antisipasi.
“Kami terus berkoordinasi dengan maskapai dan pihak Kementerian Agama dan Umrah. Jika diperlukan, kami siap mengalihkan rute penerbangan melalui maskapai yang tidak terdampak penutupan bandara, meski ada kemungkinan tambahan biaya atau kebutuhan visa transit,” kata Ahmad Syahid, Selasa (3/3)
Menurut Ahmad Syahid, pada bulan ini terdapat sekitar 57 calon jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat melalui Rizma Tour. Saat ini, seluruh proses keberangkatan masih berjalan sesuai rencana.
“Belum ada pembatalan maupun penundaan penerbangan, meskipun situasi keamanan di Timur Tengah sedang memanas,” tambahnya.
Sementara, salah seorang calon jemaah umrah, Yusrohim, mengaku pihak travel belum memberikan keterangan adanya penundan keberangkatan. Ia masih mempercayakan keputusan kepada pihak travel.
“Kami mengikuti arahan dari biro perjalanan dan pemerintah. Selama dinyatakan aman, kami siap berangkat,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengimbau jemaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat agar mempertimbangkan penundaan perjalanan, menyusul dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah. (RZ/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
