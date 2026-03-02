MBG di Kota Sukabumi Alami Dinamika, Kasatgas Buka Layanan Aduan bagi Masyarakat

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PENDISTRIBUSIAN menu makan bergizi gratis (MBG) di Kota Sukabumi, Jawa Barat, kerap diwarnai dinamika. Termasuk penyaluran bersamaan Ramadan yang banyak dinilai masyarakat tak layak dikonsumsi karena tak memenuhi asupan gizi.
Satuan Tugas MBG setempat pun merespons dinamika tersebut. Satu di antaranya dengan membuka layanan pengaduan secara online.
Ketua Satgas MBG Kota Sukabumi, Andri Setiawan, mempersilakan masyarakat menyampaikan aduan berkaitan MBG melalui akun media sosial pribadinya yakni @andrisetiawan12_.
Dia mengaku, layanan pengaduan ke akun media sosialnya baik Instagram maupin Tiktok akan ditampung dan ditindaklanjuti.
"Kebetulan saya aktif di medsos, jadi sekalian saja, kalau ada yang mengeluh soal MBG, silakan DM ke akun pribadi saya. Bisa juga melalui nomor WhatsApp. Semua aduan akan kita tindak lanjuti," tegas Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan itu, Senin (2/3).
Kalaupun masyarakat ingin menyampaikan keluhan langsung ke pemerintah pusat, kata Andri, mereka bisa menghubungi nomor layanan Call Center Sentra Aduan Gizi Indonesia pada nomor telepon 127. Biasanya, aduan tersebut akan dikoordinasikan dengan elemen terkait di wilayah sesuai domisili.
"Di Kota Sukabumi misalnya, mungkin nanti akan diarahkan berkoordinasi dengan Satgas, Korwil, ataupun Korcam yang ada di wilayah," tuturnya.
Andri mengaku, sejauh ini Satgas MBG di Kota Sukabumi telah melakukan tugas sesuai arahan dari Badan Gizi Nasional. Bertepatan Ramadan, agenda pemantauan rutin pendistribusian menu MBG ke setiap sekolah terus berlangsung.
"Agenda kami selama Ramadan tentu masih fokus pada pengawasan pendistribusian menu MBG. Kami mendatangi setiap sekolah dari mulai TK hingga SMA," pungkasnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
