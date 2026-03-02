MBG di Kota Sukabumi Alami Dinamika, Kasatgas Buka Layanan Aduan bagi Masyarakat

Sejumlah siswa sekolah dasar di Sukabumi mendapat jatah makanan bergizi gratis.(MI/BENNY BASTIANDY)

PENDISTRIBUSIAN menu makan bergizi gratis (MBG) di Kota Sukabumi, Jawa Barat, kerap diwarnai dinamika. Termasuk penyaluran bersamaan Ramadan yang banyak dinilai masyarakat tak layak dikonsumsi karena tak memenuhi asupan gizi.

Satuan Tugas MBG setempat pun merespons dinamika tersebut. Satu di antaranya dengan membuka layanan pengaduan secara online.

Ketua Satgas MBG Kota Sukabumi, Andri Setiawan, mempersilakan masyarakat menyampaikan aduan berkaitan MBG melalui akun media sosial pribadinya yakni @andrisetiawan12_.

Dia mengaku, layanan pengaduan ke akun media sosialnya baik Instagram maupin Tiktok akan ditampung dan ditindaklanjuti.

"Kebetulan saya aktif di medsos, jadi sekalian saja, kalau ada yang mengeluh soal MBG, silakan DM ke akun pribadi saya. Bisa juga melalui nomor WhatsApp. Semua aduan akan kita tindak lanjuti," tegas Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan itu, Senin (2/3).



Kalaupun masyarakat ingin menyampaikan keluhan langsung ke pemerintah pusat, kata Andri, mereka bisa menghubungi nomor layanan Call Center Sentra Aduan Gizi Indonesia pada nomor telepon 127. Biasanya, aduan tersebut akan dikoordinasikan dengan elemen terkait di wilayah sesuai domisili.

"Di Kota Sukabumi misalnya, mungkin nanti akan diarahkan berkoordinasi dengan Satgas, Korwil, ataupun Korcam yang ada di wilayah," tuturnya.

Andri mengaku, sejauh ini Satgas MBG di Kota Sukabumi telah melakukan tugas sesuai arahan dari Badan Gizi Nasional. Bertepatan Ramadan, agenda pemantauan rutin pendistribusian menu MBG ke setiap sekolah terus berlangsung.

"Agenda kami selama Ramadan tentu masih fokus pada pengawasan pendistribusian menu MBG. Kami mendatangi setiap sekolah dari mulai TK hingga SMA," pungkasnya.