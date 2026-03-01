Hendak Balap Liar, Puluhan Pelajar di Kuningan Ditangkap

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SEJUMLAH pelajar ditangkap jajaran Polres Kuningan bersama dengan sepeda motor yang mereka gunakan. Mereka diamankan karena hendak melakukan balap liar.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, aksi balap liar tersebut dilakukan oleh puluhan pelajar di jalan raya Lingkar Timur Kabupaten Kuningan, Minggu (1/3) dini hari.
Selanjutnya puluhan pelajar yang terlibat digiring ke kantor polisi. Mereka terlihat berjalan kaki sambil mendorong sepeda motornya.
Kapolres Kuningan, Ajun Komisaris Besar M Ali Akbar menjelaskan bahwa terrungkapnya rencana aksi balap liar yang dilakukan puluhan remaja itu bermula dari patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), yang dilakukan jajaran Polres Kuningan.
"Polisi mendapati kerumunan pelajar yang hendak melakukan balap liar," tuturnya, Minggu (1/3).
Para pelajar tak bisa mengelak dan terpaksa mengikuti arahan petugas yang menggiring mereka ke Polres Kuningan. Mereka diharuskan berjalan kaki cukup jauh menuju kantor polisi sambil mendorong sepeda motor.
Sesampainya di kantor polisi, para pelajar itu dilakukan pendataan oleh petugas. Motor mereka pun diperiksa. Ternyata sebagian besar menggunakan knalpot brong dan tanpa dilengkapi plat nomor.
Usai pemeriksaan, polisi menyita 17 kendraan yang terdiri dari 16 sepeda motor roda dua dan satu kendaraan roda empat.
"Kami memberikan sanksi penilangan terhadap kendaraan milik pelajar yang terbukti melanggar aturan," tambah Ali.
Sementara untuk pelajar yang terlibat dilakukan pembinaan terhadap pelajar tersebut sebelum dikembalikan ke orangtua masing-masing.
Ali menambahkan pada bulan Ramadan ini kegiatan patroli rutin dilakukan jajarannya. Tujuannya untuk mencegah terjadinya aksi balapan liar, pengunaan knalpot brong dan pencurian kendaraan bermotor.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
