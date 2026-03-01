Hendak Balap Liar, Puluhan Pelajar di Kuningan Ditangkap

Kapolres Kuningan AKB Muhammad Ali Akbar(MI/NURUL HIDAYAH)

SEJUMLAH pelajar ditangkap jajaran Polres Kuningan bersama dengan sepeda motor yang mereka gunakan. Mereka diamankan karena hendak melakukan balap liar.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, aksi balap liar tersebut dilakukan oleh puluhan pelajar di jalan raya Lingkar Timur Kabupaten Kuningan, Minggu (1/3) dini hari.

Selanjutnya puluhan pelajar yang terlibat digiring ke kantor polisi. Mereka terlihat berjalan kaki sambil mendorong sepeda motornya.

Baca juga : Pelaku Balap Liar Didenda Rp3 Juta, Motor Terancam Disita

Kapolres Kuningan, Ajun Komisaris Besar M Ali Akbar menjelaskan bahwa terrungkapnya rencana aksi balap liar yang dilakukan puluhan remaja itu bermula dari patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), yang dilakukan jajaran Polres Kuningan.

"Polisi mendapati kerumunan pelajar yang hendak melakukan balap liar," tuturnya, Minggu (1/3).

Para pelajar tak bisa mengelak dan terpaksa mengikuti arahan petugas yang menggiring mereka ke Polres Kuningan. Mereka diharuskan berjalan kaki cukup jauh menuju kantor polisi sambil mendorong sepeda motor.

Baca juga : Polres Kuningan Tetapkan Lima Tersangka Pembalakan Liar di Hutan Gunung Ciremai

Sesampainya di kantor polisi, para pelajar itu dilakukan pendataan oleh petugas. Motor mereka pun diperiksa. Ternyata sebagian besar menggunakan knalpot brong dan tanpa dilengkapi plat nomor.

Usai pemeriksaan, polisi menyita 17 kendraan yang terdiri dari 16 sepeda motor roda dua dan satu kendaraan roda empat.

"Kami memberikan sanksi penilangan terhadap kendaraan milik pelajar yang terbukti melanggar aturan," tambah Ali.

Sementara untuk pelajar yang terlibat dilakukan pembinaan terhadap pelajar tersebut sebelum dikembalikan ke orangtua masing-masing.

Ali menambahkan pada bulan Ramadan ini kegiatan patroli rutin dilakukan jajarannya. Tujuannya untuk mencegah terjadinya aksi balapan liar, pengunaan knalpot brong dan pencurian kendaraan bermotor.