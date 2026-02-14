Dari Korsel ke Bandung, Umanari Hadirkan New Signature Dessert Dubai Chewy Cookie

Ilustrasi(Dok Umanari Bakery and Coffee)

GELOMBANG tren Dubai Chewy Cookie yang berawal dari Korea Selatan (Korsel) kini melanda tanah air hingga akhirnya sampai di Bandung. Beberapa gerai bakery berusaha menghadirkan cita rasa terbaiknya untuk menghadirkan dessert viral ini ke hadapan para penikmat kuliner.

Salah satunya, Umanari Bakery and Coffee yang berlokasi di Jalan Naripan Kota Bandung. Dikenal dengan aneka pilihan pastry artisan, bakery premium, serta ragam menu signature bercita rasa lokal dan internasional, Umanari menghadirkan lebih dari sekadar tempat

menikmati hidangan.

Berbeda dengan Dubai Chocolate berupa cokelat batangan berisi krim pistachio dan tahini yang lebih dulu viral, Dubai Chewy Cookie tampil seperti marshmallow cokelat dengan bagian luar yang lembut. Tekstur luar Dubai Chewy Cookie ala Umanari menyerupai marshmallow, yang lembut dan kenyal.

Head Artisan Baker Umanari, Winda Cahyadi kemarin menyatakan, cookie premium ini memiliki cita rasa buttery yang kaya. “Umanari menggunakan premium spread pistachio dan real chop pistachio, untuk menyempurnakan tekstur Dubai Chewy Cookie yang dimiliki," tuturnya.

Tebal, moist dan padat, cookie ini lanjut Winda, berisi pistachio yang memberi sentuhan nutty, creamy dan sedikit gurih untuk keseimbangan manis yang elegan. Sentuhan kataifi menghadirkan kontras renyah yang memperdalam karakter cookie ini, menciptakan pengalaman rasa yang lebih elevated dan sophisticated. Disajikan fresh dengan aroma hangat yang menggoda, Dubai Chewy Cookie cocok sebagai comfort dessert, teman kopi, atau untuk dinikmati bersama.

"Daya tarik utamanya terletak pada kontras tekstur dan rasa. Lapisan cokelatnya manis dan legit, sementara pistachio di bagian dalam memberi rasa kacang yang kuat dan sedikit earthy," jelasnya.

Menurut Winda, kataifi juga menambahkan sensasi renyah halus yang membuat setiap gigitan terasa lebih kompleks. Kombinasi tersebut membuat Dubai Chewy Cookie dianggap "nagih" oleh banyak penikmat dessert. Seperti diketahui, popularitas dessert ini melonjak beberapa waktu belakangan, setelah sejumlah idol K-pop dan figur publik membagikan pengalaman mereka mencicipi Dubai Chewy. Cookie di media sosial. Sejak itu, kudapan manis ini menjadi buruan di berbagai kafe dan toko roti di Korea, hingga akhirnya sampai di Indonesia.

Tentang Umanari Bakery and Coffee

Umanari Bakery and Coffee merupakan destinasi kuliner di pusat Kota Bandung yang menghadirkan pengalaman bersantap dalam balutan suasana tropical yang asri dan menenangkan. Mengusung konsep bakery, coffee, dan dining dalam satu ruang yang harmonis, Umanari menawarkan atmosfer hangat dengan sentuhan hijau tropis yang menghadirkan kenyamanan bagi para tamu.

Dikenal dengan aneka pilihan pastry artisan, bakery premium, serta ragam menu signature bercita rasa lokal dan internasional, Umanari menghadirkan lebih dari sekadar tempat menikmati hidangan. Setiap sudut ruangnya dirancang untuk menjadi tempat berbagi cerita, membangun koneksi dan menciptakan momen kebersamaan yang berkesan baik untuk casual dining, family time, pertemuan kolega, maupun business lunch yang lebih intimate.

Dengan kombinasi kualitas rasa, pelayanan yang hangat, dan tropical ambience yang elegan, Umanari Bakery and Coffee menjadi pilihan bagi modern professionals dan quality-conscious diners yang mencari pengalaman kuliner yang nyaman sekaligus refined di Kota Bandung.(H-2)

