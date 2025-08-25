Jakarta Dessert Week 2025 Digelar

Pengunjung melihat berbagai booth yang hadir di Jakarta Dessert Week.(MI/HO)

JAKARTA Dessert Week (JDW) dan Dessert Markt 2025 resmi dibuka pada Minggu (24/8) di Central Park Mall. Perayaan kuliner manis terbesar di Indonesia ini memasuki tahun ketujuh dan kembali menghadirkan rangkaian program kreatif yang dirancang untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi gastronomi regional.

Acara pembukaan dihadiri lebih dari 300 pelaku industri, termasuk chef ternama, pemilik bisnis kuliner, media, serta perwakilan pemerintah dari Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Kementerian Pariwisata RI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. JDW juga menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara (KEN), jajaran event terbaik versi Kementerian Pariwisata RI.

Restaurant Week, Dessert Edisi Terbatas

Tahun ini, lebih dari 50 brand besar bergabung dalam Restaurant Week, antara lain FLOR (Ismaya Group), Knots (UNION Group), Braud, 7AM, AB Steak, Kempi Deli, Pipiltin Cocoa, Maiku, Billy’s Block, Chicory, dan banyak lagi.

Restaurant Week merupakan konsep kurasi di mana setiap restoran menghadirkan dessert edisi terbatas sesuai tema JDW, yang hanya tersedia pada 25 Agustus – 14 September 2025.

Konsumen diajak untuk melakukan “dessert hopping” menikmati kreasi manis di berbagai destinasi kuliner Jakarta.

Dessert Markt, Ajang Emerging Brands

Sementara itu, Dessert Markt menghadirkan lebih dari 35 emerging brands dan brand baru yang akan meramaikan pop-up bazaar di Tribeca – Central Park Mall pada 4 – 14 September 2025.

Beberapa di antaranya adalah Bagai Mendapat Durian Runtuh, Serabi Mawar, Terve, Itsuka Cola, DOSA, Maru, Tomaple, Doux Cookies, Kwasong, Mysie Bakery dan masih banyak lagi.

Golden Swirl Award Kembali Digelar

Jakarta Dessert Week juga kembali menjadi inisiator penyelenggaraan Golden Swirl Award, penghargaan tertinggi di industri dessert Indonesia, yang tahun ini memasuki edisi keduanya dan akan berlangsung pada 8 September 2025 di Plaza Indonesia.

Dukungan Pemerintah untuk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Deputi Bidang Kreativitas, Budaya, dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Yuke Sri Rahayu, menyampaikan, “Subsektor kuliner kini menjadi tulang punggung ekonomi kreatif nasional dengan kontribusi 42% terhadap PDB ekraf, nilai tambah lebih dari Rp644 triliun, ekspor mencapai US$10,8 miliar, serta menyerap 9 juta tenaga kerja pada 2024."

"Kuliner bukan hanya mesin pertumbuhan baru, tetapi juga sarana diplomasi budaya dan akselerator ekspor, yang ke depan akan terus dikembangkan melalui inovasi, kolaborasi, dan pemberdayaan talenta kreatif daerah,” lanjutnya.

Pariwisata dan Gastronomi Berkelanjutan

Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata RI Fransiskus Xaverius Teguh menambahkan, “Jakarta Dessert Week bukan hanya merayakan kreativitas kuliner, tetapi juga mendukung pariwisata berkelanjutan dengan memperkuat citra Jakarta sebagai destinasi gastronomi. Inisiatif seperti ini penting untuk mendorong ekonomi kreatif sekaligus memperkaya pengalaman wisata Indonesia.”

Sementara itu, Founder Indonesia Dessert Week Gupta Sitorus menegaskan, “Selama tujuh tahun terakhir, Indonesia Dessert Week telah menjadi wadah kolaborasi bagi para pelaku industri kuliner, mulai dari brand besar hingga emerging brands. Tahun ini dengan tema A Tribute to Jakarta, kami ingin merayakan kota ini sebagai pusat kreativitas sekaligus rumah bagi begitu banyak talenta pastry dan dessert."

"Melalui JDW, kami berharap dapat terus mendorong standar industri, memperluas peluang bagi brand baru, serta membawa dessert Indonesia menuju panggung internasional. Indonesia Dessert Week bukan hanya milik Jakarta, tetapi juga bagian dari perjalanan lebih besar yang mencakup Medan Dessert Week dan Bandung Dessert Week,” tambahnya

Digitalisasi dan Aktivasi Publik

Sebagai bagian dari digitalisasi, JDW 2025 juga menghadirkan aplikasi resmi Indonesia Dessert Week yang dikembangkan oleh Opaper.

Aplikasi ini pertama kali diluncurkan di Bandung Dessert Week dan kini memudahkan pengunjung untuk mengakses informasi program, mendaftar ke pop-up events, serta mengikuti dessert hopping dengan sistem cap digital.

Pengunjung juga berkesempatan mengikuti undian dengan hadiah seperti KitchenAid, Nespresso, Cristel Cookware, voucher hotel bintang lima, voucher makan dari berbagai restoran ternama, hingga kursus kopi di Roemah Koffie Academy.

Selain itu, hadir potongan harga khusus bagi pengguna kartu kredit HSBC selama bazar berlangsung, serta kontes Best IG Story setiap hari dengan hadiah voucher makan di Markette, Central Park Mall.

Dengan mengusung tema “A Tribute to Jakarta”, JDW 2025 menghadirkan kolaborasi kuliner yang bukan hanya merayakan kreativitas para pastry chef dan brand, tetapi juga mempersembahkan penghormatan kepada Jakarta sebagai kota penuh inspirasi dan dinamika. (Z-1)