Inovasi Kuliner Nasi Instan dari Singkong dari Boyolali

Ilustrasi(Dok ist)

KULINER inovatif terbaru Nasindo, yakni nasi instan siap makan berbahan dasar singkong dan beras padi dari Boyolali Jawa Tengah mencuri perhatian karena dapat menggabungkan bahan baku lokal dengan berbagai bumbu

"Menggabungkan bahan lokal yang kaya serat dengan racikan bumbu khas Indonesia, kuliner ini hadir sebagai solusi praktis sekaligus sehat untuk kebutuhan pangan masyarakat modern," kata Head of Marketing Nasindo Johanes Birman Adi Candra, Selasa (19/8).

Dia menjelaskan pihaknya menciptakan Nasindo dengan semangat menjaga ketahanan pangan nasional. Meski baru berdiri pada 2024, pihaknya sudah melakukan riset untuk nasi instan sejak 4 tahun lalu yang berusaha menghadirkan makanan instan sehat dan praktis dengan harga terjangkau.

Baca juga : Swiss-Belresort Dago Heritage Hadirkan Promo Summertime Flavours selama Agustus 2025

"Di tengah ritme kehidupan yang semakin cepat, masyarakat membutuhkan makanan instan yang tidak hanya praktis, tetapi juga sehat, berserat tinggi, bebas gluten, dan bergizi," terang Johanes.

Menurut dia, kuliner ini sebagai wujud inovasi terbaru dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia, yaitu singkong.

"Berbahan pokok singkong, dikombinasikan dengan beras padi, Nasindo, nasi instan siap makan yang sesuai cita rasa masyarakat Indonesia, sekaligus menjawab kebutuhan makanan cepat saji lebih sehat,” terangnya.

Baca juga : LuxCamp Selo by Horison: Glamping Mewah dengan Pemandangan Gunung Merapi dan Kuliner Nusantara

Diluncurkan pada April 2025, Nasindo didistribusikan di berbagai wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya. Ke depan, Gita Food Group berkomitmen terus menghadirkan inovasi kuliner berbasis pangan lokal yang bernilai gizi tinggi.

Johanes menjelaskan sejumlah keunggulan kuliner ini, pertama, menggunakan singkong dan beras padi sebagai bahan utama, sehingga memberikan pilihan nasi instan yang lebih sehat dan kaya serat.

Kemudian, dengan kemasan tahan panas 120 derajat dari bahan nylon food grade, kuliner ini hadir dengan teknologi yang mempermudah konsumen untuk dapat langsung makan praktis dalam kemasan.

Selanjutnya, kuliner ini hadir dengan dua pilihan varian rasa, yaitu nasi goreng yang kering dan soto yang berkuah.

"Terakhir, juga ekonomis dan mudah diperoleh. Nasindo tersedia di toko swalayan Mitra Swalayan, Atria, Laris dan toko-toko terdekat, serta platform e-commerce," kata Johanes.

Dia menambahkan ke depan pihaknya akan terus berusaha dan melakukan terobosan untuk meningkatkan dan inovasi makanan instan dan praktis, tetapi sehat.

"Kami akan terus menambah varian rasa, sehingga selera masyarakat Indonesia dapat kami penuhi. Dalam waktu dekat ini, untuk rasa yang sudah ada nasi goreng dan soto, akan segera kami tambah dengan rasa rendang dan kari," pungkasnya. (H-2)