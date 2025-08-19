LuxCamp Selo by Horison: Glamping Mewah dengan Pemandangan Gunung Merapi dan Kuliner Nusantara

LuxCamp Selo by Horison resmi dibuka di Boyolali, menghadirkan pengalaman glamping mewah dengan pemandangan Gunung Merapi. (Horison Hotel)

LuxCamp Selo by Horison, glamping mewah terbaru dari Horison Hotels Group, kini resmi dibuka di kawasan Selo, Boyolali. Mengusung konsep “glamorous camping” dengan sentuhan Horison, tamu dapat menikmati pengalaman menginap yang santai, berkelas, dan dekat dengan alam pegunungan.

Berada di ketinggian ±1.500 meter di atas permukaan laut, Selo dikenal dengan suhu udaranya yang sejuk di siang hari dan dingin menyegarkan di malam hari, berkisar antara 15–20°C. Sensasi ini membuat setiap hembusan angin terasa menenangkan, menjadikan LuxCamp Selo sebagai pelarian sempurna dari hiruk pikuk perkotaan.

Peresmian berlangsung di area outdoor Luxview Resto, restoran berkonsep terbuka yang menyajikan kuliner Nusantara dengan sentuhan kreatif serta pilihan hidangan internasional. Para tamu disuguhkan menu andalan seperti Gurame Goreng yang renyah di luar dan lembut di dalam, disajikan dengan sambal segar yang membangkitkan selera, serta Tahu Sari bertekstur lembut dengan rasa gurih yang khas. Hidangan istimewa ini semakin sempurna dinikmati sambil menghirup udara sejuk pegunungan dan memandang megahnya Gunung Merapi di kejauhan.

“Kami ingin menciptakan tempat beristirahat yang bukan hanya nyaman, tapi juga membawa tamu lebih dekat dengan alam dan kearifan lokal. LuxCamp Selo lahir dari semangat itu sebuah ruang istimewa untuk berkoneksi, bersantai, dan mengisi ulang energi,” ujar Bapak Suryo Sembono, selaku Owner LuxCamp Selo by Horison.

Properti ini menawarkan sebelas tenda eksklusif dengan desain Trapezoyd, Square, Cabin, dan Curve, lengkap dengan fasilitas modern untuk kenyamanan maksimal. Lokasinya yang sangat strategis berdekatan dengan Embung Manajar, Desa Wisata Samiran, dan Taman Bunga Merapi Golden menjadikan LuxCamp Selo sebagai titik ideal bagi wisatawan yang ingin mengeksplorasi Boyolali secara menyeluruh.

Untuk melengkapi pengalaman menginap, LuxCamp Selo menghadirkan beragam fasilitas unggulan, mulai dari Luxview Resto, restoran semi-outdoor dengan pemandangan langsung Gunung Merapi yang menyajikan kuliner Nusantara autentik hingga hidangan internasional; Mini Zoo sebagai area interaksi edukatif dengan hewan jinak; Wood Gallery, galeri artistik bernuansa kayu yang menjadi spot foto estetik sekaligus ruang eksplorasi seni; hingga Room & Convention, kombinasi akomodasi glamping dan ruang serbaguna untuk liburan keluarga, gathering, maupun kegiatan perusahaan.

Tersedia pula area api unggun dan BBQ yang hangat untuk dinikmati di malam hari, program Horison Kids Move dengan aktivitas seperti memberi makan hewan, berkebun, mewarnai batu, hingga menonton film di bawah bintang, serta jalur trekking yang aman bagi semua usia untuk menikmati udara segar dan panorama alam pedesaan Selo. Dengan fasilitas yang lengkap ini, LuxCamp Selo menjadi destinasi yang memadukan petualangan, relaksasi, edukasi, dan kuliner dalam satu pengalaman berkesan.

“Kami ingin menciptakan tempat beristirahat yang bukan hanya nyaman, tapi juga membawa tamu lebih dekat dengan alam, kuliner khas, dan kearifan lokal. LuxCamp Selo dirancang untuk menjadi ruang istimewa di mana tamu bisa berkoneksi, bersantai, dan mengisi ulang energi,” ujar Ibu Vemy Irawati Soepomo, Vice President Operations PT Metropolitan Golden Management – Horison Hotels Group.

Sebagai bagian dari perayaan pembukaan, LuxCamp Selo menghadirkan promo Grand Opening berupa diskon hingga 17% untuk pemesanan melalui situs resmi www.myhorison.com, berlaku sepanjang bulan Agustus 2025. (RO/Z-2)