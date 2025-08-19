Swiss-Belresort Dago Heritage Hadirkan Promo Summertime Flavours selama Agustus 2025

Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung(Dok. Swiss-Belresort)

SWISS-Belresort Dago Heritage Bandung meluncurkan promo kuliner eksklusif bertajuk Summertime Flavours di Swiss-Kitchen™ Restaurant sepanjang Agustus 2025. Program ini menawarkan berbagai pilihan makanan dan minuman segar dengan cita rasa khas musim panas.

General Manager Swiss-Belresort Dago Heritage, Gerri Primacitra, mengatakan promo ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman bersantap yang berbeda. “Hidangan terbatas ini menggabungkan bahan-bahan premium, rasa yang berani, dan presentasi kreatif untuk memanjakan indra. Baik pecinta kuliner maupun tamu yang ingin mencoba sesuatu yang baru, semua bisa menemukan pilihan favorit,” ujarnya.

Menu Makanan Mulai Rp65.000++

Empat hidangan utama ditawarkan dengan harga mulai Rp65.000++ per porsi, antara lain:

Chicken Burger with Creamcheese, terdiri dari ayam panggang, roti burger, salsa, krim keju, keju cheddar, selada, dan keripik kentang. Bebek Betutu, olahan bebek khas Bali dengan rempah tradisional, sambal embe, sayuran, dan nasi uap. Mie Tektek, mie kuning dengan telur ayam, ayam cincang, choy sum, kubis putih, tomat, bawang daun, bawang goreng, kerupuk, dan saus cabai. Penne Chicken Alfredo, pasta penne dengan ayam, krim, keju parmesan, dan taburan peterseli.

Minuman Segar Mulai Rp45.000++

Selain makanan, tersedia juga varian mocktail segar dengan harga mulai Rp45.000++ per gelas, di antaranya: