The Westin Jakarta Rayakan Ulang Tahun ke-9 dengan Serangkaian Aktivitas dan Promosi Spesial

Promo menginap di The Westin Jakarta.(Dok. The Westin Jakarta)

THE Westin Jakarta merayakan hari jadinya yang ke-9 dengan tema Nine and Thriving, menghadirkan berbagai promosi menginap, kuliner, dan spa yang dirancang khusus bagi para tamu. Perayaan ini menjadi momentum untuk menegaskan komitmen hotel terhadap inovasi dan pelayanan prima selama hampir satu dekade beroperasi di ibu kota.

Paket menginap Relax & Renew ditawarkan dengan fasilitas sarapan di restoran Seasonal Tastes, kredit F&B senilai Rp100.000 yang dapat digunakan di Seasonal Tastes dan Daily Treats, layanan laundry gratis untuk lima potong pakaian, serta diskon 20 persen untuk perawatan di Heavenly Spa by Westin™.

Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, Seasonal Tastes menggelar Loka Rasa: Cita Rasa Merdeka, menampilkan kreasi kuliner khas Nusantara dari empat chef ternama hotel-hotel Marriott Bonvoy. Mereka adalah Chef Roy Sanjaya dari The Laguna Bali, Chef Michael Leuwol dari The Westin Resort Nusa Dua, Chef Simon Siswono dari TA’AKTANA Labuan Bajo, dan Chef Toni Azhari dari Lampung Marriott Resort & Spa.

Restoran Henshin akan menghadirkan kembali Behind the Bar Series dengan bar takeover oleh Mirwansyah “Bule” dari Modernhaus, bar bergaya mid-century modern yang menempati peringkat ke-12 dalam daftar Asia’s 50 Best Bars 2025. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada 28 Agustus 2025.

Selain itu, The Westin Jakarta bekerja sama dengan RAFA Studio mengadakan Barre & Brunch in the Sky pada 31 Agustus 2025. Acara ini mencakup sesi barre bersama instruktur bersertifikasi internasional Nevine, diikuti dengan sarapan prasmanan di Seasonal Tastes, serta fasilitas tambahan seperti goodie bag, akses kolam renang, diskon spa, dan harga kamar khusus.

Di Heavenly Spa by Westin, penawaran Radiance & Relief memberikan bonus perawatan punggung 30 menit bagi tamu yang mengambil perawatan Absolute Youthful Lifting Organic Facial berdurasi 90 menit. Sementara itu, Daily Treats menghadirkan Cake of the Month berupa Double Chocolate Cake dan promo beli dua gratis satu untuk pastry selama Agustus.

The Westin Jakarta juga mengajak tamu memanfaatkan program Marriott Bonvoy untuk mengumpulkan dan menukar poin menginap di lebih dari 10.000 properti di seluruh dunia. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui +6221 27887788 atau situs resmi westinjakarta.com. (RO/Z-10)