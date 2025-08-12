5 Rekomendasi Restoran Terbaik di Senopati,Jakarta

ENOPATI merupakan salah satu nama jalan yang populer di wilayah Jakarta Selatan. Nama Senopati sendiri diambil dari nama seorang pahlawan nasional, yaitu Senopati dari Mataram. Membentang sepanjang 1,5 km, Jalan Senopati menjadi jalan alternatif yang strategis, menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman dan Mampang Prapatan. Berkat lokasi yang strategis, jalan atau kawasan Senopati menjadi salah satu pusat gaya hidup modern di Ibu Kota.

Anda dapat menjumpai berbagai tempat hangout yang populer, termasuk restoran yang menyajikan beragam hidangan lezat, baik sajian khas Nusantara, western, Korea, Jepang, Eropa dan lainnya.

Seribu Rasa Baca juga : Chili's, Restoran Legendaris Asal AS, Kini Hadir di Jakarta Seribu Rasa merupakan restoran yang menawarkan berbagai macam sajian yang memadukan cita rasa kuliner Nusantara dan Asia Tenggara dengan sentuhan modern namun autentik, serta dalam suasana yang elegan dan nyaman. Di restoran ini, Anda dapat mencicipi berbagai menu terbaik, mulai dari Selat Popia (Kueh Pie Tee), Udang Gulung Tempoe Doeloe, Gulai Fish Head Tasik, Jumbo Prawn Golden Egg-yolk, Ayam Goreng Lengkuas, dan Black Pepper Squid Malioboro. dan banyak lainnya. Selain berbagai menu makanan yang menggiurkan, Seribu Rasa menjadi destinasi kuliner yang cocok untuk keluarga, kolega kantor, dan sahabat dekat. Restoran ini dilengkapi dengan main dining area yang luas dengan kapasitas hingga 130 orang serta 3 private room yang nyaman dengan kapasitas masing-masing 10 orang. Anda juga dapat menikmati berbagai fasilitas lain yang ditawarkan Seribu Rasa untuk mendukung acara spesial Anda. Restoran ini memiliki 10 cabang yang tersebar di wilayah Jabodetabek, salah satunya di kawasan Senopati, tepatnya di Jalan Gunawarman No. 28, Jakarta Selatan. Restoran Seribu Rasa buka setiap hari, mulai dari pukul 11:00 hingga 22:00. Baca juga : Restoran asal Basque Ini Hadirkan Pengalaman Kuliner Spanyol yang Berani dan Autentik

Greyhound Café

Greyhound Café memiliki beberapa cabang di wilayah Jakarta, salah satunya di Jalan Gunawarman No. 36A, Jakarta Selatan. Greyhound Café beroperasi pada hari Senin-Kamis (11:00-22:00), Jumat-Sabtu (11:00-24:00), dan Minggu (11:00-22:00).

The Garden Osteria Jika Anda sedang berada di ruas Jalan Suryo, kawasan Senopati, Anda akan dapat menemukan The Garden Osteria dengan mudah berkat eksterior restoran yang menarik perhatian. Secara estetika, restoran ini memiliki eksterior yang cantik, dihiasi dengan detail furniture klasik nan elegan bergaya Mediterania yang menambah kesan elegan, hangat dan premium. The Garden Osteria sejatinya merupakan restoran yang menyajikan sajian khas Italia. Untuk itu, tentu Anda akan dengan mudah menemukan menu-menu autentik Italia seperti pasta maupun pizza, termasuk Truffle Tagliatelle dan Formaggi Pizza. Lokasi The Garden Osteria berada di Jalan Suryo No. 38, Jakarta Selatan.

Okuzono Japanese Dining Restoran Jepang tentu tidak akan sulit Anda temukan di kawasan sentral seperti Senopati. Di kawasan ini, Anda dapat mencoba Okuzono Japanese Dining, sebuah restoran dengan konsep izakaya klasik bergaya Jepang. Konsep interior dan eksterior pun tidak luput dari sentuhan ornamen Jepang klasik, sehingga menghasilkan atmosfer yang berkesan. Jika sempat mengunjungi restoran ini, Anda perlu mencoba menu rekomendasi chef, seperti Sashimi Mori-5, Wagyu Grill, Tori Maze Soba, serta Lobster Garlic Tea Butter. Sebagai penutup, Anda dapat menikmati perpaduan kesegaran es krim dan matcha dalam semangkuk Matcha Affogato serta Houji-Cha Brulee yang unik. Okuzono Japanese Dining berlokasi di Jalan Suryo No. 1, Jakarta Selatan. Jam operasional restoran bervariasi, yaitu Senin-Kamis dan Minggu dari pukul 11:00 hingga 22:00, dan Jumat dan Sabtu mulai pukul 11:00 hingga 23:00.