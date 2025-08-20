Sajikan Kelezatan Nusantara dan Asia Tenggara dengan Sentuhan Modern

Ilustrasi(Dok Seribu Rasa)

RESTORAN Seribu Rasa, destinasi kuliner ikonik yang memadukan kekayaan cita rasa Nusantara dan Asia Tenggara, akan membuka cabang terbarunya di Arena Lakeside Kemayoran pada tanggal 16 Agustus 2025. Kehadiran cabang terbaru ini melengkapi deretan 10 lokasi Seribu Rasa yang telah hadir sebelumnya di Jakarta dan Bekasi, sekaligus memperkaya pilihan kuliner di Arena Lakeside Kemayoran.

Seribu Rasa Arena Lakeside Kemayoran menghadirkan suasana yang membedakannya dari cabang lainnya. Begitu memasuki restoran, pengunjung akan disambut dengan pemandangan lapangan golf yang terbentang hijau di kejauhan, menciptakan suasana teduh dan menyegarkan. Nuansa alam yang menenangkan ini berpadu harmonis dengan interior elegan bergaya kontemporer, lengkap dengan sentuhan kayu hangat dan pencahayaan lembut yang menambah kenyamanan bersantap.

Di sini, setiap sudut dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang memanjakan mata, yang menjadikan Seribu Rasa sebagai tempat yang ideal untuk menikmati santapan sambil berbincang hangat bersama keluarga, kolega, atau sahabat.

Cabang terbaru Seribu Rasa ini menawarkan main dining area yang luas dengan kapasitas hingga 130 orang, serta 3 private room eksklusif yang masing-masing dapat menampung 10 orang. Seribu Rasa Arena Lakeside Kemayoran cocok untuk acara pribadi maupun berbagai perayaan spesial seperti ulang tahun, bridal shower, engagement, hingga pertemuan bisnis dan acara korporat.

Tak hanya menghadirkan suasana yang nyaman, Seribu Rasa tetap setia pada esensinya yaitu menyuguhkan hidangan otentik Nusantara dan Asia Tenggara yang diolah dari bahan pilihan berkualitas tinggi. Setiap resep membawa cita rasa klasik yang diperkaya sentuhan modern, mulai dari sajian laut segar hingga olahan daging berbumbu rempah kaya rasa. Pelayanan hangat dan profesional melengkapi pengalaman kuliner, menjadikan setiap kunjungan benar-benar berkesan.

Beberapa hidangan Seribu Rasa yang menjadi favorit pengunjung, antara lain Selat Popia (Kueh Pie Tee), Udang Gulung Tempoe Doeloe, Gulai Fish Head Tasik, Jumbo Prawn Golden Egg-yolk, Ayam Goreng Lengkuas, dan Black Pepper Squid Malioboro.

“Kemayoran merupakan kawasan strategis dengan berbagai pusat aktivitas masyarakat, mulai dari area residensial modern, pusat bisnis, hingga venue berskala besar untuk pameran dan acara. Kehadiran Seribu Rasa di Arena Lakeside Kemayoran diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan restoran berkualitas dengan cita rasa Nusantara dan Asia Tenggara. Didukung suasana nyaman dengan pemandangan golf yang menawan serta fasilitas yang lengkap, kami siap memberikan pengalaman kuliner berkesan bagi setiap pengunjung yang datang untuk bersantap ataupun menggelar acara,” ujar Mega Nurdiansyah, Brand Manager Seribu Rasa.

Seribu Rasa menyediakan group set menu untuk menyempurnakan momen kebersamaan pengunjung. Selain itu, tersedia layanan katering untuk berbagai acara, sehingga kelezatan menu Seribu Rasa dapat dinikmati di lokasi pilihan Anda. (H-2)