Salah satu menu andalan Chili's yaitu Chicken Crispers.(MI/HO)

DI tengah tren kuliner global yang semakin mengedepankan pengalaman makan yang autentik dan penuh cerita, Chili’s, restoran legendaris dari Dallas, Texas, Amerika Serikat (AS0 kini hadir di Tribeca Central Park Mall, Jakarta, sebagai jawaban bagi masyarakat urban yang mencari destinasi lengkap, yakni restoran dengan cita rasa berkualitas, suasana hangat, dan momen kebersamaan yang berkesan.

Sejak didirikan pada 1975, Chili’s telah berkembang menjadi jaringan restoran global dengan lebih dari 1.600 cabang di 30 negara, termasuk Malaysia, Filipina, India, dan Taiwan. Kini, Chili’s datang ke Indonesia dengan komitmen untuk tetap menjunjung tinggi kualitas dan orisinalitasnya.

"Chili’s adalah salah satu restoran casual dining terbesar di dunia, dan sekarang kami hadir di Indonesia, pasar yang dinamis dengan budaya kuliner yang kaya. Misi kami adalah membuat setiap tamu merasa spesial lewat suasana yang menyenangkan, hidangan yang lezat, dan keramahan tim kami," ungkap Global Director of Business Services Chili's, Katy Wilkinson.

Chili’s Indonesia menawarkan konsep yang segar dan penuh kejutan, menghadirkan berbagai menu khasnya dengan porsi yang melimpah seperti Big Mouth Burgers, Sizzling Fajitas, Chicken Crispers, dan Non-alcoholic Margaritas.

Seluruh menu di Chili’s Indonesia disajikan dengan konsep no pork, no lard, dan no alcohol yang cocok dinikmati saat berkumpul bersama keluarga, makan siang dengan teman-teman, bersantai sepulang kerja bersama kolega, hingga menjadi pilihan seru untuk momen kumpul anak muda di akhir pekan.

“Kami sangat antusias membawa Chili’s Indonesia dengan pendekatan baru yang lebih relevan dengan selera masyarakat saat ini. Komitmen kami terhadap konsep no pork, no lard, dan no alcohol adalah bagian dari visi untuk menjadikan Chili’s sebagai tempat makan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan,” ujar Chili’s Indonesia Partner dari Rajafa Boga Group, Puti Lenggogeni.

Menu ikonik Chili’s kini bisa dinikmati langsung di Jakarta.

“Mulai dari varian Big Mouth Burgers seperti Oldtimer dan Beef Bacon Burger, Sizzling Fajitas dengan bunyi menarik dan aroma yang menggugah selera; Hand-Battered Chicken Crispers; hingga Molten Chocolate Cake yang jadi favorit pencinta dessert bisa ditemukan di Chili’s Indonesia,” ungkap Chili’® Indonesia Partner dari Rajafa Boga Group Aninda Bestari.

Hadir pula menu viral di TikTok yang dinanti warganet, yaitu Fried Mozzarella dengan isian keju molornya.

Sebagai pelengkap, tersedia juga pilihan menu nasi seperti Skillet Jambalaya.

Untuk minuman, Chili’s® menghadirkan beragam mocktail non-alkohol andalan, termasuk Presidente Margarita, menu ikonik yang disajikan dengan atraksi khas.

“Hadirnya Chili’s di Jakarta merupakan bagian dari strategi ekspansi kami di kawasan Asia Pasifik. Chili’s Indonesia membawa nuansa segar, namun tetap setia pada ciri khasnya, yakni rasa yang otentik, porsi melimpah, dan good value untuk semua yang kami tawarkan. Kami sangat bangga dapat membawa pengalaman Chili’s® ke Indonesia,” tutur Director of Operations & Business Development – APAC, Tony de Graaf.

Chili’s Indonesia dihadirkan dan dikelola oleh Rajafa Boga Group, perusahaan yang telah bergerak di bidang makanan dan minuman (F&B) sejak 2010.

Sebagai restoran yang memadukan kenikmatan kuliner dengan gaya hidup modern, kamu bisa menikmati Chill & Dine di Chili’s di Central Park Mall. (Z-1)