Toko Spesialis Chiffon Cake Ini Buka Cabang di Citra Garden

C Bakes, brand chiffon cake, kini telah membuka cabang ke-9 di Citra Garden, Jakarta Barat, Sabtu (16/8) lalu.
Pembukaan gerai di Citra Garden ini untuk memenuhi animo masyarakat Jakarta, khususnya Jakarta Barat yang memang sangat menyukai produk chiffon cake dari C Bakes.
Memeriahkan pembukaan cabang ke-9, C Bakes, yang pernah menjadi sponsor Miss Indonesia 2025, mengundang para food vlogger untuk mengikuti kelas membuat karya atau kerajinan tangan dengan teknik simpul yang bisa dijadikan aksesoris untuk dibawa pulang.
“Happy banget bisa datang ke Grand Opening C Bakes Citra Garden. Super chiffon cakenya enak banget, super fluffy, sudah 100% Halal. Cocok banget buat teman ngopi atau cemilan keluarga. Tempatnya lucu full bunga dan luas, cocok buat acara bareng bestie. Congrats C Bakes, semoga maksin sukses dan buka cabang di mana-mana,” ujar Food Vlogger Thea Bernadette Benindra.
“Aku suka banget sama chiffon cakenya C Bakes. Pas aku datang ke Grand Openingnya, ya ampun dekorasinya cantik dan gemes banget. Tempatnya juga luas, cocok bikin activity seru kayak Makrame ini ya. C Bakes Cafe keren banget deh pokoknya. Sukses selalu ya,” kata Debby Priscilla, Food Vlogger.
“Grand Opening C Bakes Cafe seru banget. Dari pertama masuk langsung jatuh cinta sama dekorasinya yang gemes penuh bunga. Tempatnya luas, jadi bisa banget buat bikin berbagai activity bareng teman. Yang paling penting, semua menunya sudah 100% Halal. Congrats C Bakes makin sukses ya,” timpal Gladys Ivana, Food Vlogger.
Event ini pun dimeriahkan oleh ratusan pengunjung yang hadir saat itu. Pengunjung ramai mengantri hingga mengular hanya untuk mendapatkan promo yang ditawarkan C Bakes.
Brand chiffon cake yang menggunakan 100% bahan alami ini memberikan suguhan promo menarik di hari itu, yaitu promo chiffon cake buy 1 get 1 dan buy 2 get 2 untuk pembelian super chiffon sandwich. Serta, promo lainnya yang langsung diserbu pengunjung.
“Aku suka banget sama chiffon cakenya C Bakes, karena emang enak dan lembut banget. Mumpung ada promo buy 1 get 1, jadi aku sempetin dateng buat dapetin promonya,” kata salah satu pengunjung yang mengantri promo C Bakes, Tiara Pratiwi.
CEO C Bakes Cynthia Widjojo mengatakan C Bakes merupakan pelopor cake super chiffon 100% Halal dengan bahan premium yang bisa dinikmati siapa saja. C Bakes selalu concern dengan kualitas rasa dan juga service kepada customer. Baginya, kepuasan customer itu nomor satu. (Z-1)
