12 Kuliner Berkuah Terenak di Bogor, Cocok Disantap saat Hujan

A- A+

Laksa Bogor(MI/ BARY FATHAHILAH)

KULINER berkuah adalah jenis makanan yang disajikan dengan kuah atau cairan berbumbu sebagai bagian utama hidangannya. Kuah ini bisa berasal dari kaldu, santan, atau rebusan rempah, dan berfungsi memberi rasa gurih, hangat, serta menambah kenikmatan saat disantap.

Kuliner berkuah adalah makanan yang mengandalkan kelezatan kuah sebagai daya tarik utama.

Berikut 12 Kuliner Berkuah Terenak di Bogor

1. Soto Kuning Bogor

Kuah kuning dari santan dan rempah, berisi daging, kikil, atau jeroan. Ikonik banget.

Baca juga : 12 Kuliner Berkuah Paling Enak di Bandung

2. Laksa Bogor

Kuah santan kuning kental dengan oncom, bihun, telur, dan kemangi, aromanya khas.

3. Asinan Jagung Kuah

Segar tapi tetap berkuah, perpaduan asam pedas yang pas dinikmati saat cuaca dingin.

4. Bakso Malang

Kuah kaldu panas dengan bakso, tahu, dan mie, klasik tapi selalu juara.

Baca juga : 12 Kuliner Berkuah di Bandung yang Wajib Dicoba

5. Soto Mie Bogor

Kuah bening gurih dengan mie kuning, risol, kikil, dan irisan daging.

6. Toge Goreng

Meski namanya goreng, ini berkuah kental dari tauco, unik dan mengenyangkan.

7. Mie Ayam Bakso Kuah

Paduan mie ayam dan kuah bakso panas, cocok buat hujan sore.

8. Sup Iga Sapi

Kuah kaldu bening, iga empuk, dan taburan daun bawang, hangat maksimal.

9. Rawon

Kuah hitam dari kluwek dengan rasa gurih khas, mantap dimakan panas-panas.

10. Seblak Kuah

Pedas, gurih, dan penuh topping, pas banget buat penghangat badan.

11. Tom Yum

Asam pedas menyegarkan dengan kuah panas, cocok buat yang suka rasa kuat.

12. Sop Buntut

Kuah bening kaya rempah dengan buntut sapi empuk, comfort food sejati.

Kalau hujan deras, pilih kuah kaldu atau santan hangat dan tambahkan sambal biar makin nendang. (Z-4)

Sumber: mainkebogor, traveloka