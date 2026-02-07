12 Kuliner Berkuah Terenak di Bogor, Cocok Disantap saat Hujan

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
KULINER berkuah adalah jenis makanan yang disajikan dengan kuah atau cairan berbumbu sebagai bagian utama hidangannya. Kuah ini bisa berasal dari kaldu, santan, atau rebusan rempah, dan berfungsi memberi rasa gurih, hangat, serta menambah kenikmatan saat disantap.
Kuliner berkuah adalah makanan yang mengandalkan kelezatan kuah sebagai daya tarik utama.
Kuah kuning dari santan dan rempah, berisi daging, kikil, atau jeroan. Ikonik banget.
Kuah santan kuning kental dengan oncom, bihun, telur, dan kemangi, aromanya khas.
Segar tapi tetap berkuah, perpaduan asam pedas yang pas dinikmati saat cuaca dingin.
Kuah kaldu panas dengan bakso, tahu, dan mie, klasik tapi selalu juara.
Kuah bening gurih dengan mie kuning, risol, kikil, dan irisan daging.
Meski namanya goreng, ini berkuah kental dari tauco, unik dan mengenyangkan.
Paduan mie ayam dan kuah bakso panas, cocok buat hujan sore.
Kuah kaldu bening, iga empuk, dan taburan daun bawang, hangat maksimal.
Kuah hitam dari kluwek dengan rasa gurih khas, mantap dimakan panas-panas.
Pedas, gurih, dan penuh topping, pas banget buat penghangat badan.
Asam pedas menyegarkan dengan kuah panas, cocok buat yang suka rasa kuat.
Kuah bening kaya rempah dengan buntut sapi empuk, comfort food sejati.
Kalau hujan deras, pilih kuah kaldu atau santan hangat dan tambahkan sambal biar makin nendang. (Z-4)
Accor Indonesia menghadirkan promo Iftar Ramadan dengan bonus 3x reward poin bagi anggota ALL Accor di lebih dari 130 hotel, termasuk ibis Bandung Trans Studio.
UMKM Gadoeh Rasa menghadirkan makanan pendamping anak yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi
Mengusung konsep Sajian Lezat Nusantara, Selera Iftar kali ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbuka puasa yang hangat, nyaman, dan penuh kebersamaan
Gerai ini tampil dengan konsep experience paling lengkap yang pernah dihadirkan Jabarano Coffee.
de Braga by ARTOTEL menghadirkan program buka puasa “A Wishful Ramadan” dengan konsep all you can eat menu Nusantara di suasana heritage Jalan Braga, Bandung.
Tamu diajak untuk menjelajahi beragam pengalaman berbuka puasa yang berbeda di semua restoran yang berada di Pullman dan ibis Styles Bandung Grand Central.
Berbeda dengan Dubai Chocolate berupa cokelat batangan berisi krim pistachio dan tahini, Dubai Chewy Cookie tampil seperti marshmallow cokelat dengan bagian luar yang lembut.
Ragam menu yang disajikan mencakup hidangan Nusantara, Asian, Middle Eastern, hingga Western, yang berganti setiap hari
MENJELANG momen suci Idulfitri 1447 Hijriah/2026, J&C Cookies menyatakan kesiapan penuh untuk memenuhi kebutuhan kue kering Lebaran masyarakat Indonesia.
Untuk melengkapi momen kebersamaan di bulan Ramadan, tamu diajak untuk menjelajahi beragam pengalaman berbuka puasa yang berbeda
Sate Hadori menjadi salah satu warung legendaris yang menyediakan beragam menu berbahan daging kambing
A Wishful Ramadan menyajikan ragam hidangan pilihan dengan sentuhan cita rasa Timur Tengah dan Nusantara.
Truntum Cihampelas menghadirkan The Pohaci Sky Lounge, rooftop eksklusif dengan panorama Gunung Tangkuban Perahu dan city light Bandung
Bertempat di Damai Restaurant, pengalaman iftar eksklusif ini dirancang sebagai kolaborasi enam tangan yang bergilir.
Kampoeng Ramadan tahun ini diselenggarakan di Oasis Bistro & Poolside Aston Cirebon.
Mengusung perpaduan cita rasa Nusantara dan Internasional, acara ini dirancang untuk menciptakan momen berbuka yang istimewa bersama keluarga, sahabat, maupun orang-orang terdekat.
