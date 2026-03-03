Headline
Lelaki Paruh Baya di Cianjur Meninggal Dunia karena Labu Siam

Benny Bastiandy
03/3/2026 16:09
Ilustrasi, labu siam.(Dok. Antara)

MINTA, seorang lelaki paruh baya warga Bayabang RT 001/006 Desa Talaga Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, meninggal dunia gara-gara labu siam. Minta yang telah berusia 56 tahun ini diduga dianiaya tetangganya sendiri hingga babak belur usai diduga melakukan pencurian di lahan orang.

Kejadiannya berawal pada Sabtu (28/2) sekitar pukul 17.00 WIB. Terduga pelaku yang berinisial UA, dengan napas tersenggal-senggal tiba-tiba berada depan rumah korban. 

Pelaku baru saja mengejar korban yang diduga mencuri labu siam di lahan garapannya. Tanpa basa-basi, pelaku lantas diduga menganiaya korban menggunakan tangan kosong serta tendangan.

Baca juga : Polres Cianjur Tangkap Pelaku Penganiayaan hingga Tewas

Akibatnya, korban menderita luka lebam pada bagian mata, kepala, luka pada bagian leher, memar pada bahu lengan, hidung berdarah, serta muntah-muntah. Aksi penganiayaan bisa diredam saat adik korban melerai. 

Korban pun mengakui ke adiknya bahwa dia mengambil dua buah lahu siam. Dua hari berselang pascapenganiayaan, Minta dikabarkan meninggal dunia pada Senin (2/3) sekitar pukul 11.30 WIB.

"Korban meninggal dunia di rumahnya. Adiknya lalu melaporkan ke pihak berwajib karena penyebab meninggalnya korban usai dianiaya pelaku," kata Kapolres Cianjur Ajun Komisaris Besar Akhmad Alexander Yurikho Hadi melalui Kapolsek Cugenang Komisaris Usep Nurdin, Selasa (3/3).

Pihak keluarga kasus penganiayaan ini ditindaklanjuti. Bahkan pihak keluarga meminta jenazahnya diautopsi. (H-3)



Editor : Putri Rosmalia
