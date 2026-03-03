Lelaki Paruh Baya di Cianjur Meninggal Dunia karena Labu Siam

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MINTA, seorang lelaki paruh baya warga Bayabang RT 001/006 Desa Talaga Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, meninggal dunia gara-gara labu siam. Minta yang telah berusia 56 tahun ini diduga dianiaya tetangganya sendiri hingga babak belur usai diduga melakukan pencurian di lahan orang.
Kejadiannya berawal pada Sabtu (28/2) sekitar pukul 17.00 WIB. Terduga pelaku yang berinisial UA, dengan napas tersenggal-senggal tiba-tiba berada depan rumah korban.
Pelaku baru saja mengejar korban yang diduga mencuri labu siam di lahan garapannya. Tanpa basa-basi, pelaku lantas diduga menganiaya korban menggunakan tangan kosong serta tendangan.
Akibatnya, korban menderita luka lebam pada bagian mata, kepala, luka pada bagian leher, memar pada bahu lengan, hidung berdarah, serta muntah-muntah. Aksi penganiayaan bisa diredam saat adik korban melerai.
Korban pun mengakui ke adiknya bahwa dia mengambil dua buah lahu siam. Dua hari berselang pascapenganiayaan, Minta dikabarkan meninggal dunia pada Senin (2/3) sekitar pukul 11.30 WIB.
"Korban meninggal dunia di rumahnya. Adiknya lalu melaporkan ke pihak berwajib karena penyebab meninggalnya korban usai dianiaya pelaku," kata Kapolres Cianjur Ajun Komisaris Besar Akhmad Alexander Yurikho Hadi melalui Kapolsek Cugenang Komisaris Usep Nurdin, Selasa (3/3).
Pihak keluarga kasus penganiayaan ini ditindaklanjuti. Bahkan pihak keluarga meminta jenazahnya diautopsi. (H-3)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
