Kementerian PU Kebut Perbaikan Jalan Nasional di Cianjur dan Sukabumi Jelang Arus Mudik Lebaran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum mengebut pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur di ruas-ruas jalan nasional di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Upaya tersebut dilakukan menghadapi arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah.
Koordinator Pengawas Lapangan PPK 2.1 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Barat Kementerian PU, Agus Warso, mengatakan Menteri PU sudah menginstruksikan agar ruas-ruas jalan menjelang arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah kondisinya bagus. Minimalnya, kata Agus, pada H-7 atau sepekan menjelang Idulfitri, perbaikan jalan rusak harus sudah selesai.
"Kami melaksanakan overlay jalan dalam rangka persiapan arus mudik Lebaran. Instruksi pak Menteri, pada H-7 jalur jalan nasional harus zero hole, artinya tidak ada lubang," kata Agus, Selasa (3/3).
Wilayah kerja PPK 2.1 Jawa Barat mencakup wilayah perbatasan Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Cianjur hingga ke Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Salah satu titik ruas jalan yang dilakukan perbaikan yaitu di Lingkar Timur.
Kondisi jalan di titik tersebut kerap dikeluhkan masyarakat. Sebab, banyak terdapat lubang di berbagai lokasi sehingga mengancam keselamatan.
"Di ruas lingkar di Cianjur ini ada beberapa (titik) yang kami overlay. Target kami di PPK 2.1 Jawa Barat, pada H-10 semua sudah selesai dikerjakan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pemudik menjelang Lebaran," ujar dia.
Agus tak memungkiri, kondisi hujan atau cuaca ekstrem bisa memicu kembali kerusakan pada infrastruktur jalan. Namun Agus memastikan, pihaknya akan cepat menanganinya.
"Ada beberapa faktor penyebab kerusakan jalan. Paling utama memang hujan, tapi ada juga karena tonase kendaraan yang melebihi batas atau dimensinya overload," pungkasnya.
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Barat akan membuat posko selama arus mudik Idulfitri. Poskonya akan ditempatkan di kawasan Cibolang Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau di Exit Tol Bocimi Seksi 3. (BB/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved