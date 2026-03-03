Kementerian PU Kebut Perbaikan Jalan Nasional di Cianjur dan Sukabumi Jelang Arus Mudik Lebaran

Pembangunan jalan Tol Bocimi Seksi 3 dengan pintu gerbang keluar di Cibolang Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi masih terus berprogres.(MI/Benny Bastiandi)

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum mengebut pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur di ruas-ruas jalan nasional di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Upaya tersebut dilakukan menghadapi arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah.

Koordinator Pengawas Lapangan PPK 2.1 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Barat Kementerian PU, Agus Warso, mengatakan Menteri PU sudah menginstruksikan agar ruas-ruas jalan menjelang arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah kondisinya bagus. Minimalnya, kata Agus, pada H-7 atau sepekan menjelang Idulfitri, perbaikan jalan rusak harus sudah selesai.

"Kami melaksanakan overlay jalan dalam rangka persiapan arus mudik Lebaran. Instruksi pak Menteri, pada H-7 jalur jalan nasional harus zero hole, artinya tidak ada lubang," kata Agus, Selasa (3/3).

Wilayah kerja PPK 2.1 Jawa Barat mencakup wilayah perbatasan Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Cianjur hingga ke Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Salah satu titik ruas jalan yang dilakukan perbaikan yaitu di Lingkar Timur.

Kondisi jalan di titik tersebut kerap dikeluhkan masyarakat. Sebab, banyak terdapat lubang di berbagai lokasi sehingga mengancam keselamatan.

"Di ruas lingkar di Cianjur ini ada beberapa (titik) yang kami overlay. Target kami di PPK 2.1 Jawa Barat, pada H-10 semua sudah selesai dikerjakan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pemudik menjelang Lebaran," ujar dia.

Agus tak memungkiri, kondisi hujan atau cuaca ekstrem bisa memicu kembali kerusakan pada infrastruktur jalan. Namun Agus memastikan, pihaknya akan cepat menanganinya.

"Ada beberapa faktor penyebab kerusakan jalan. Paling utama memang hujan, tapi ada juga karena tonase kendaraan yang melebihi batas atau dimensinya overload," pungkasnya.

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Barat akan membuat posko selama arus mudik Idulfitri. Poskonya akan ditempatkan di kawasan Cibolang Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau di Exit Tol Bocimi Seksi 3. (BB/E-4)