Ini Pembagian Pelabuhan Penyeberangan saat Periode Angkutan Lebaran 2026

Ilustrasi(Dok Kemenhub)

KEMENTERIAN Perhubungan bersama Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan strategi pembagian operasional pelabuhan penyeberangan untuk periode Angkutan Lebaran 2026. Langkah ini diambil guna mengurai potensi kepadatan kendaraan di titik-titik krusial seperti Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, hingga Gilimanuk.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa pengaturan ini didasarkan pada prediksi peningkatan mobilitas masyarakat yang signifikan. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: KP-DRJD 854 Tahun 2026 yang mengatur lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa arus mudik dan balik Lebaran 1447 Hijriah.

Aturan Penyeberangan Merak-Bakauheni (Arus Mudik)

Bagi pemudik yang akan melintasi Selat Sunda, berikut adalah rincian pembagian dermaga berdasarkan golongan kendaraan:

1. Periode Pra-Mudik (11 - 13 Maret 2026)

Pelabuhan Merak: Melayani pejalan kaki, sepeda (Gol I), motor (Gol II & III), serta kendaraan penumpang (Gol IVa, IVb, Va, dan VIa).

Melayani pejalan kaki, sepeda (Gol I), motor (Gol II & III), serta kendaraan penumpang (Gol IVa, IVb, Va, dan VIa). Pelabuhan Ciwandan: Khusus mobil barang golongan Vb, VIb, dan VII.

Khusus mobil barang golongan Vb, VIb, dan VII. Pelabuhan BBJ Bojonegara: Khusus mobil barang besar golongan VIII dan IX.

Khusus mobil barang besar golongan VIII dan IX. Alternatif: Mobil barang Gol VIII dan IX tujuan Lampung dapat menggunakan jalur laut via Pelabuhan Krakatau Bandar Samudera (Cilegon) menuju Pelabuhan Panjang.

2. Periode Puncak Arus Mudik (13 - 20 Maret 2026)

Pelabuhan Merak: Fokus pada pejalan kaki serta kendaraan penumpang (Gol IVa, Va, VIa) dan mobil barang kecil (Gol IVb).

Fokus pada pejalan kaki serta kendaraan penumpang (Gol IVa, Va, VIa) dan mobil barang kecil (Gol IVb). Pelabuhan Ciwandan: Melayani sepeda (Gol I), motor (Gol II & III), serta mobil barang 2 sumbu (Gol Vb & VIb).

Melayani sepeda (Gol I), motor (Gol II & III), serta mobil barang 2 sumbu (Gol Vb & VIb). Pelabuhan BBJ Bojonegara: Melayani mobil barang 3 sumbu atau lebih (Gol VIb, VII, VIII, IX) yang dikecualikan dari pembatasan.

Catatan Penting: Mobil barang yang terkena pembatasan operasional akan diarahkan untuk menunggu di buffer zone Pelabuhan BBJ Bojonegara hingga masa pembatasan berakhir.

Aturan Penyeberangan Bakauheni-Merak (Arus Balik)

Untuk arus balik yang dijadwalkan pada 23 - 29 Maret 2026, pengaturan dilakukan sebagai berikut:

Pelabuhan Bakauheni: Melayani pejalan kaki, sepeda, motor, dan kendaraan penumpang hingga Gol VIa.

Melayani pejalan kaki, sepeda, motor, dan kendaraan penumpang hingga Gol VIa. Pelabuhan BBJ Muara Pilu: Melayani mobil barang golongan IVb, Vb, VIb, dan kendaraan logistik yang dikecualikan dari pembatasan operasional.

Melayani mobil barang golongan IVb, Vb, VIb, dan kendaraan logistik yang dikecualikan dari pembatasan operasional. Buffer Zone: Mobil barang yang terkena pembatasan akan diarahkan menunggu di buffer zone Rest Area Tol Trans Sumatra (KM 172B, KM 87B, KM 49B, dan KM 20B).

Pengaturan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan Lembar

Untuk wilayah Jawa Timur dan Bali, pengaturan berlaku mulai 13 - 29 Maret 2026:

Prioritas Ketapang-Gilimanuk: Pejalan kaki, sepeda, motor, dan kendaraan penumpang (Gol IVa hingga VIa).

Pejalan kaki, sepeda, motor, dan kendaraan penumpang (Gol IVa hingga VIa). Dermaga MB (Movable Bridge): Diutamakan untuk kendaraan penumpang.

Diutamakan untuk kendaraan penumpang. Dermaga LCM (Landing Craft Mechanized): Diutamakan untuk mobil barang (Gol IVb hingga IX).

Diutamakan untuk mobil barang (Gol IVb hingga IX). Dermaga Bulusan: Seluruh mobil barang yang akan melalui Pelabuhan Ketapang diarahkan ke titik ini.

Seluruh mobil barang yang akan melalui Pelabuhan Ketapang diarahkan ke titik ini. Lintas NTB: Kendaraan barang tujuan NTB diarahkan menggunakan jalur laut via Tanjung Wangi-Gilimas atau Jangkar-Lembar.

“Kami telah mengatur pembagian pelabuhan berdasarkan sumbu dan golongan kendaraan. Kami imbau seluruh masyarakat untuk mematuhi pengaturan tersebut supaya arus mudik berjalan aman dan tidak terjadi penumpukan,” pungkas Aan. (E-4)