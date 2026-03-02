Ini Pembagian Pelabuhan Penyeberangan saat Periode Angkutan Lebaran 2026

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
KEMENTERIAN Perhubungan bersama Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan strategi pembagian operasional pelabuhan penyeberangan untuk periode Angkutan Lebaran 2026. Langkah ini diambil guna mengurai potensi kepadatan kendaraan di titik-titik krusial seperti Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, hingga Gilimanuk.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa pengaturan ini didasarkan pada prediksi peningkatan mobilitas masyarakat yang signifikan. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: KP-DRJD 854 Tahun 2026 yang mengatur lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa arus mudik dan balik Lebaran 1447 Hijriah.
Bagi pemudik yang akan melintasi Selat Sunda, berikut adalah rincian pembagian dermaga berdasarkan golongan kendaraan:
Untuk arus balik yang dijadwalkan pada 23 - 29 Maret 2026, pengaturan dilakukan sebagai berikut:
Untuk wilayah Jawa Timur dan Bali, pengaturan berlaku mulai 13 - 29 Maret 2026:
“Kami telah mengatur pembagian pelabuhan berdasarkan sumbu dan golongan kendaraan. Kami imbau seluruh masyarakat untuk mematuhi pengaturan tersebut supaya arus mudik berjalan aman dan tidak terjadi penumpukan,” pungkas Aan. (E-4)
