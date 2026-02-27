Jelang Mudik Lebaran 2026, Pemkot Depok Lakukan Pemeriksaan Kelaikan Kendaraan

Headline
MENYAMBUT arus mudik Lebaran 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama Dinas Perhubungan (Dishub) telah mulai mempersiapkan pengecekan kelaikan kendaraan (ramp check). Fokus utama pemeriksaan, memastikan keamanan angkutan umum.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Depok, Ari Manggala Harahap mengatakan bus angkutan mudik tujuan Kabupaten Kota dari Kota Depok telah mulai menjalani pengecekan kelaikan jalan. Lokasi pengecekan dilakukan di Terminal Jatijajar, Jalan Raya Bogor.
"Petugas memeriksa kelaikan teknis seperti kondisi rem, lampu, ban, sabuk radiator, dan oli mesin. Selain kondisi fisik, petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi kendaraan (KIR), " kata Ari Manggala, Jumat (27/2/2026) sore.
Ari Manggala menegaskan, Dishub, Badan Narkotika Kota Depok (BNK), Bdan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok akan memeriksa urine para awak bus.
" Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan dan memastikan perjalanan mudik 2026 berjalan aman dan lancar," ujarnya.
Arus mudik Lebaran 2026, yang diprediksi akan padat, kata dia petugas akan memberikan sanksi bagi kendaraan yang tidak layak jalan. "Kendaraan yang layak jalan, tidak diizinkan beroperasi, sebagai bagian dari upaya zero accident, " ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Terminal Jatijajar, Rafik Hidayat mengatakan pihaknya mulai rutin menggelar kegiatan pengecekan kendaraan umum sebagai langkah preventif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas serta memastikan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan, khususnya menjelang libur Lebaran Idulfitri 2026.
“Untuk ramp check setiap hari selalu kami lakukan. Untuk ramp check gabungan kami belum dapat informasi yang detail,” ujarnya.
Selain itu, Rafik mengatakan pihaknya mengikuti arahan dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Barat terkait posko angkutan Lebaran.
Untuk posko angkutan lebaran, instruksi dari BPTD Kelas I Jabar, posko dilakukan di simpang exit Tol Cijago, untuk memantau dan membantu pihak kepolisian dalam menangani kemacetan.
"Sedangkan di terminal sendiri kita selalu siap siaga dalam melayani masyarakat pada masa angkutan lebaran,” pungkasnya (H-2)
Bahkan pada saat pengecekan, petugas mendapati bus yang menggunakan ban vulkanisir dan tidak dilengkapi dokumen kendaraan lengkap.
DIREKTORAT Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memeriksa 85 unit armada bus di Rest Area KM 45A Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, pada 20-21 Desember 2025.
Untuk moda transportasi darat, ramp check akan dilaksanakan secara nasional mulai 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026.
Dishub menemukan masih ada perusahaan otobus angkutan lebaran yang belum memenuhi persyaratan layak jalan dan keamanan jelang mudik.
PENGAMAT Djoko Setijowarno mengungkapkan, kegiatan ramp check atau pengecekan untuk angkutan mudik masih belum masif dilakukan menjelang mudik Lebaran 2025
DINAS Perhubungan Provinsi Jawa Timur memprediksi sebanyak 24,9 juta orang pemudik akan bergerak menuju Jawa Timur pada masa libur Lebaran mendatang.
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 memastikan kesiapan layanan operasional pelabuhan menjelang arus mudik Lebaran 1447 H/2026 M.
PUNCAK arus mudik Lebaran 2026 melalui jalur laut dari Batam menuju Belawan, Sumatera Utara, diprediksi terjadi pada keberangkatan kapal tanggal 16 dan 19 Maret 2026.
MENJELANG arus mudik Lebaran 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Karawang melakukan pengecekan kesiapan jalur mudik utama maupun jalur alternatif di wilayah Kabupaten Karawang.
Puncak Arus Mudik diprediksi terjadi pada 14–15 Maret dan 18–19 Maret 2026. Lalu, puncak Arus Balik diprediksi pada 25–26 Maret dan 28–29 Maret 2026.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum mengebut pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur di ruas-ruas jalan nasional di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
