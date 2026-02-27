Jelang Mudik Lebaran 2026, Pemkot Depok Lakukan Pemeriksaan Kelaikan Kendaraan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MENYAMBUT arus mudik Lebaran 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama Dinas Perhubungan (Dishub) telah mulai mempersiapkan pengecekan kelaikan kendaraan (ramp check). Fokus utama pemeriksaan, memastikan keamanan angkutan umum.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Depok, Ari Manggala Harahap mengatakan bus angkutan mudik tujuan Kabupaten Kota dari Kota Depok telah mulai menjalani pengecekan kelaikan jalan. Lokasi pengecekan dilakukan di Terminal Jatijajar, Jalan Raya Bogor.

"Petugas memeriksa kelaikan teknis seperti kondisi rem, lampu, ban, sabuk radiator, dan oli mesin. Selain kondisi fisik, petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi kendaraan (KIR), " kata Ari Manggala, Jumat (27/2/2026) sore.

Baca juga : ASDP Berencana Tambah Dermaga Baru Penyeberangan Palembang-Muntok

Ari Manggala menegaskan, Dishub, Badan Narkotika Kota Depok (BNK), Bdan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok akan memeriksa urine para awak bus.

" Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan dan memastikan perjalanan mudik 2026 berjalan aman dan lancar," ujarnya.

Arus mudik Lebaran 2026, yang diprediksi akan padat, kata dia petugas akan memberikan sanksi bagi kendaraan yang tidak layak jalan. "Kendaraan yang layak jalan, tidak diizinkan beroperasi, sebagai bagian dari upaya zero accident, " ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Terminal Jatijajar, Rafik Hidayat mengatakan pihaknya mulai rutin menggelar kegiatan pengecekan kendaraan umum sebagai langkah preventif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas serta memastikan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan, khususnya menjelang libur Lebaran Idulfitri 2026.

Baca juga : Siap Dilintasi Pemudik Lebaran, Kemantapan Jalur di Jawa Tengah Capai 94 Persen

“Untuk ramp check setiap hari selalu kami lakukan. Untuk ramp check gabungan kami belum dapat informasi yang detail,” ujarnya.

Selain itu, Rafik mengatakan pihaknya mengikuti arahan dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Barat terkait posko angkutan Lebaran.

Untuk posko angkutan lebaran, instruksi dari BPTD Kelas I Jabar, posko dilakukan di simpang exit Tol Cijago, untuk memantau dan membantu pihak kepolisian dalam menangani kemacetan.

"Sedangkan di terminal sendiri kita selalu siap siaga dalam melayani masyarakat pada masa angkutan lebaran,” pungkasnya (H-2)

