ASDP Berencana Tambah Dermaga Baru Penyeberangan Palembang-Muntok

Bupati Bangka Barat, Markus.(Dok. MI)

GUNA memperlancar arus penyeberangan Palembang-Muntok. Satu dermaga baru rencanaya akan di bangun di pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Barat.

Bupati Bangka Barat, Markus, mengatakan, penambahan fasilitas tersebut diharapkan mampu mempercepat rute penyeberangan dari Palembang menuju Bangka Barat. Sekaligus memperlancar arus barang yang masuk ke Pulau Bangka.

"Tentunya kami Pemda, akan berkoordinasi dengan ASDP untuk memperlancar kelancaran arus mudik. Kalau tidak ada halang melintang, ASDP bakal membuat satu dermaga lagi," kata Bupati Bangka Barat, Markus, Jumat (27/2).

Selain itu, Markus juga telah menyampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar melakukan koordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan terkait kelancaran arus di Pelabuhan Tanjung Api-api.

Diharapkan, langkah serupa juga dilakukan di sisi Sumatera Selatan agar arus mudik dan distribusi logistik dapat berjalan lancar dari kedua arah.

"Ini bisa mempercepat rute dari Palembang ke sini. Arus barang masuk ke Pulau Bangka. Juga sudah menyampaikan ke Gubernur Babel agar koordinasi dengan Gubernur Sumsel di Tanjung Api-api dilakukan hal sama harap di sana juga harus lancar," terangnya.

Menurutnya, secara umum persiapan sudah cukup baik. Pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi lintas instansi guna memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

"Sudah cukup bagus, kami bakal terus koordinasi membantu kelancaran arus mudik ini," ucapnya. (H-3)